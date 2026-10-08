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    Shelly-Verwaltungsrat stützt Übernahmeangebot: 70 Euro je Aktie

    **Shelly-Verwaltungsrat unterstützt Übernahmeangebot von Schneider Electric**

    Der Verwaltungsrat der Shelly Group empfiehlt, das geplante freiwillige öffentliche Erwerbsangebot von Schneider Electric zu unterstützen. Die Bieterin SE 2026 A SAS, eine mittelbare hundertprozentige Tochtergesellschaft des französischen Industriekonzerns, bietet 70 Euro je Aktie in bar. Nach Einschätzung des Verwaltungsrats ist der Preis fair und finanziell angemessen. Eine unabhängige Fairness Opinion der Freitag & Co. GmbH stützt diese Bewertung.

    Der Angebotspreis liegt rund 27 Prozent über dem volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der sechs Monate bis zum 28. Juli 2026. Dieser lag bei 55,16 Euro. Der Stichtag war der letzte Handelstag vor der öffentlichen Bekanntgabe von Gesprächen zwischen Shelly und Schneider Electric. Freitag berücksichtigte für die Beurteilung unter anderem historische Aktienkurse, Discounted-Cashflow-Bewertungen, Vergleichsunternehmen und -transaktionen sowie Analystenkursziele. Die Fairness Opinion bewertet ausschließlich die finanzielle Angemessenheit; sie ist keine Empfehlung an Aktionäre, ihre Aktien anzudienen.

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    Der Verwaltungsrat sieht in Schneider Electric einen strategischen Partner für die nächste Wachstumsphase. Die Verbindung von Shellys IoT- und Smart-Building-Technologie mit der internationalen Reichweite des Konzerns könne die weitere Entwicklung und Expansion des Unternehmens unterstützen. Shelly entwickelt und vermarktet vernetzte Geräte und Lösungen für private sowie professionelle Nutzer. Neben dem Geräteverkauf erzielt das Unternehmen auch Erlöse mit Cloud-Anwendungen. Die Produkte sind nach Unternehmensangaben in mehr als 100 Ländern erhältlich.

    Im Investment Agreement vom 24. September hatte sich Shelly bereit erklärt, ein mögliches Angebot zu unterstützen. Die darin festgehaltenen Absichten der Bieterin umfassen nach Angaben des Verwaltungsrats auch den Erhalt des Hauptsitzes in Bulgarien sowie der Organisation und Belegschaft – einschließlich Forschung und Entwicklung, Engineering, Vertrieb, Betrieb und Management – für mindestens drei Jahre nach Vollzug. Auch die Kernmarken sollen für einen bestimmten Zeitraum erhalten bleiben. Schneider Electric beabsichtigt zudem ein Delisting der Shelly-Aktien.

    Das Angebot wurde am 28. September bei der bulgarischen Finanzaufsichtskommission (FSC) registriert, muss von ihr aber noch genehmigt werden. Erst nach Freigabe wird das Angebotsdokument veröffentlicht und die Annahmefrist beginnen. Die Mindestannahmeschwelle beträgt weiterhin 95 Prozent. Aktionäre müssen nach Unternehmensangaben derzeit nichts unternehmen.

    Shelly will die begründete Stellungnahme des Verwaltungsrats gemeinsam mit dem genehmigten Angebotsdokument veröffentlichen. Die Zustimmung des Verwaltungsrats ist damit noch kein Abschluss der Übernahme. Entscheidend sind die behördliche Freigabe, die Annahme durch die Aktionäre und das Erreichen der vorgesehenen Schwelle. Die Fairness Opinion und die Stellungnahme sollen Investoren bei ihrer späteren Entscheidung unterstützen.



    Shelly Group

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    ISIN:BG1100003166WKN:A2DGX9
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    Die Shelly Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 65,70EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.




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