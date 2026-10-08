Ölpreis-Sorgen und Fed-Protokoll setzen Aktienmärkte unter Druck

Future-Kontrakte auf die Nordseesorte Brent kosten am Donnerstagmorgen 102,67 US-Dollar und damit 2,5 Prozent mehr als am Vortag. Der DAX notiert auf Tradegate rund 0,35 Prozent im Minus.

Die Ölpreise sind nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump kräftig angestiegen. Offenbar erwägt Washington weitere Angriffe auf den Iran , nur wenige Wochen vor den Zwischenwahlen in den USA. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in San Antonio erklärte er, er wolle eigentlich gar kein Abkommen mehr mit Teheran, obwohl der Iran bereit sei, nahezu alles anzubieten, um eine Eskalation zu verhindern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Entwicklung belastete auch die Wall Street, wo Technologiewerte nach den jüngsten Kursgewinnen wieder nachgaben. Zu Wochenbeginn hatte sich die Lage am Ölmarkt noch entspannt, weil Exporte aus dem Nahen Osten Richtung Vorkriegsniveau tendierten und die G7-Staaten ankündigten, ihre Reserven anzuzapfen.

Am Anleihemarkt setzte sich der Renditeanstieg fort und zog die Aktienkurse mit nach unten. Der zyklische Stoxx 600 verlor im Verlauf mehr als ein Prozent, der technologielastige S&P 500 kam mit minus 0,22 Prozent glimpflicher davon. Eine mit Spannung erwartete US-Anleiheauktion über 39 Milliarden US-Dollar für zehnjährige Papiere stieß auf kräftige Nachfrage bei 5,30 Prozent Rendite, was kurzzeitig für Entspannung sorgte, ehe die Zinsen am Morgen schon wieder anzogen.

Zusätzlich sorgte das jüngste Fed-Sitzungsprotokoll für einen restriktiven Unterton: Sämtliche Mitglieder stellten sich hinter die zurückliegende Zinserhöhung, eine Mehrheit hält eine weitere Anhebung vor Jahresende für wahrscheinlich, da die Zinsen die Wirtschaft kaum bremsten und Nachfrage sowie Inflation hartnäckig blieben.

Die Internationale Energieagentur hat unterdessen angekündigt, die Freigabe von Ölreserven zu beschleunigen und dabei vorrangig Diesel auf den Markt zu bringen. Grund sind Rekordpreise bei Treibstoffen und Lieferausfälle durch die Kriege im Iran und in der Ukraine. Nach IEA-Angaben könnten dadurch rund 100 Millionen Barrel zusätzlich verfügbar werden. Doch Analysten bezweifeln, dass es sich wirklich um eine neue Maßnahme dieser Größenordnung handelt. Die G7 hatten bereits zuvor die Freigabe von 100 Millionen Barrel Rohöl und Diesel vereinbart, nachdem Trump mit einem Exportverbot für US-Diesel gedroht hatte.

Aus Asien kam unterdessen ein durchwachsenes Signal: Samsung Electronics meldete einen fast neunfachen Anstieg des Quartalsgewinns und erreichte mit vorläufig 107,4 Billionen Won (rund 80,1 Milliarden Dollar) einen Rekordwert beim operativen Ergebnis, blieb damit aber unter den ohnehin hochgesteckten Erwartungen, die durch massive Investitionen in KI-Infrastruktur befeuert worden waren. Auch beim Umsatz von 195 Billionen Won verfehlte der Chiphersteller die Prognosen, die Aktie gab in Seoul zeitweise bis zu 2,1 Prozent ab.

In Brüssel und Peking stehen zudem zwei Tage Verhandlungen zwischen EU und China an. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic trifft Chinas Handelsminister Wang Wentao, um über das Handelsdefizit von mittlerweile mehr als einer Milliarde US-Dollar täglich zu sprechen, während Brüssel Schutzmaßnahmen gegen chinesische Hybridfahrzeuge vorbereitet.

Deutschland und Frankreich forderten diese Woche schärfere Instrumente, darunter ein möglicher Ausschluss Chinas vom EU-Binnenmarkt, doch Brüssel selbst hält sich bislang eher zurück, um Vergeltung aus Peking zu vermeiden.

Von Unternehmensseite setzt Südzucker am Donnerstag ein Ausrufezeichen. Der Konzern hat die roten Zahlen hinter sich gelassen und im ersten Geschäftshalbjahr 2026/27 einen Überschuss von 61 Millionen Euro erzielt, nach einem Verlust von 60 Millionen im Vorjahr. Höhere Ethanolpreise, ein starkes Spezialitätengeschäft und gesunkene Kosten trugen zum Umschwung bei. Konzernchef Niels Pörksen bestätigte die jüngst angehobenen Jahresziele: Umsatz zwischen 8,3 und 8,7 Milliarden Euro sowie ein operatives Ebitda von 540 bis 680 Millionen Euro, nach einem Plus von gut 60 Prozent auf 303 Millionen Euro im Halbjahr.

Auf der Agenda für heute stehen zunächst die deutschen Exportdaten, nach dem überraschenden Juli-Rückgang richtet sich der Blick auf eine mögliche Erholung. Am Mittag folgen die Quartalszahlen von PepsiCo, am Nachmittag rücken die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie Aussagen von EZB- und Fed-Vertretern in den Fokus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 107,91 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!