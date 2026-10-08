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    Bafin lehnt MiCAR-Zulassung für Bitcoin.de ab – so geht es weiter

    Bafin lehnt MiCAR-Zulassung für Bitcoin.de ab – so geht es weiter
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    ### Bafin verweigert Bitcoin.de-Betreiberin MiCAR-Zulassung

    Die Bitcoin Group muss ihr Geschäftsmodell für die Kryptoplattform Bitcoin.de neu aufstellen. Die Finanzaufsicht Bafin hat den Antrag der Tochtergesellschaft futurum bank AG auf eine Zulassung als Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen nach der europäischen MiCAR-Verordnung abgelehnt. Damit endet auch die bisherige Duldung, unter der die Bank solche Dienstleistungen erbracht hatte. Die formelle Zustellung des Bescheids stand nach Unternehmensangaben zunächst noch aus.

    Die futurum bank hatte den Antrag am 27. Juni 2025 gestellt. Nach mehr als 15 Monaten im Verfahren sei die Ablehnung ein Rückschlag, erklärte die Bitcoin Group. Die von der Bafin geforderten Maßnahmen seien bereits weitgehend umgesetzt gewesen. Die Aufsicht halte jedoch den erreichten Stand und die kurzfristig absehbaren Fortschritte bei Umsetzung und Betrieb für unzureichend. Die Entscheidung sei aus Sicht der Behörde deshalb derzeit alternativlos. Die Bitcoin Group teilt diese Einschätzung nicht und prüft rechtliche Schritte.

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    Gegen den Bescheid kann die futurum bank innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Auch ein neuer Zulassungsantrag bleibt möglich. Parallel setzt das Unternehmen jedoch auf eine alternative Lösung: Es will mit regulierten, in Deutschland ansässigen Instituten zusammenarbeiten. Ein Partner soll zunächst als Handelspartner für die Kundinnen und Kunden auftreten, ein weiteres reguliertes Unternehmen die Verwahrung übernehmen.

    Ziel sei, den Handel über die technisch erneuerte Bitcoin.de-App innerhalb der nächsten Wochen wieder zu ermöglichen. Die konkreten Abläufe, notwendige Schritte für Kunden und den Zeitplan will die futurum bank auf der Plattform bekannt geben. Das operative Handelsgeschäft ruht nach Unternehmensangaben bereits weitgehend seit dem 12. Juni 2026. Die nun geplante Kooperation soll Bitcoin.de unter einem angepassten regulatorischen und operativen Modell fortführen.

    Für Kunden stellt die Bitcoin Group nach eigener Darstellung klar: Die bei der futurum bank verwahrten Vermögenswerte blieben bis zu einer Übertragung an den neuen regulierten Verwahrer gesichert. Sämtliche Kundenansprüche bestünden uneingeschränkt fort. Angaben dazu, wann und wie eine Übertragung erfolgen soll, machte das Unternehmen zunächst nicht.

    Bitcoin.de wird von der futurum bank betrieben und zählt nach Unternehmensangaben mehr als 1,1 Millionen registrierte Nutzer. Die Bitcoin Group hält sämtliche Anteile an der Bank. Die Ablehnung der Zulassung trifft damit den zentralen Betrieb der Plattform, während das Unternehmen versucht, den Kryptohandel über externe regulierte Partner weiterzuführen. Über wesentliche Entwicklungen will die Bitcoin Group den Kapitalmarkt informieren.



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    Die Bitcoin Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 25,80EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.




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