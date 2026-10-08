US-Goldrausch erreicht Kalifornien

Barrick, Newmont, Kinross, Equinox: In den USA wurden in den letzten Jahren mehrere Goldminen in Betrieb genommen. Ein Explorer beschleunigt nun seine Bohrungen im Bereich einer alten Mine, die während des Zweiten Weltkriegs aufgrund des Goldabbauverbots stillgelegt worden war.

Der kalifornische Goldexplorer Lode Gold (ISIN: CA54019J1049, WKN: A415CV) erhöht das Tempo: Im September wurde das laufende Bohrprogramm in der Goldmine Fremont im Mariposa County erweitert. Jeweils zwei metallurgische und hydrogeologische Bohrplattformen sollen Grundlagenarbeit leisten und gleichzeitig unerforschte Zonen auf dem gesamten Gelände erkunden. Das Unternehmen will laut CEO Wendy Chan so „den Wert und die technische Aussagekraft“ der Bohrungen maximieren.

Metallurgie, Hydrogeologie und Exploration: Lode Gold fährt bei Fremont dreigleisig

Die metallurgischen Bohrungen sollen möglichst unverfälschtes Gesteinsmaterial gewinnen, um vorherzusagen, wie gut und wirtschaftlich sich das Erz später in der Verarbeitungsanlage aufbereiten lässt. Dies ist für künftige Machbarkeitsstudien von Bedeutung. Relevant sind dabei z.B. Härte, Mineralzusammensetzung und Störstoffe.

Die hydrogeologischen Bohrungen dienen zu Untersuchungen zum Grundwasser und Fließverhalten im Gestein, die für die spätere Grubensicherheit, Entwässerung und Umweltauflagen einer Mine unverzichtbar sind. Dazu werden Grundwasserleiter angebohrt, vermessen und Messgeräte installiert. Gleichzeitig dienen sie der weiteren Erkundung des Projekts. Sie wurden so positioniert, dass sie Untergrundziele in Gebieten testen können, für die derzeit keine historischen Bohrdaten vorliegen. Dies bietet Potenzial für eine Erweiterung der Ressourcen.

Fremont ist ein klassisches Brownfield-Projekt: 43.000 gebohrte Meter, 10.000 unterirdische Kanalproben, 14 Stollen und 2 Schächte verzeichnet die historische Mine, deren Betrieb 1942 aufgrund des damaligen Goldabbauverbots eingestellt wurde. Bei Goldpreisen von 35 USD pro Feinunze bot Fremont einen Goldgehalt von 10,7 Gramm pro Tonne. 2026 wurde eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) veröffentlicht. Diese sieht 1,11 Mio. Feinunzen Gold in 18,7 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,85 Gramm pro Tonne in der angezeigten Kategorie. In der abgeleiteten Kategorie kommen noch einmal 33,1 Mio. Tonnen mit 1,86 Gramm pro Tonne für 1,98 Mio. Feinunzen hinzu.

Schreibe Deinen Kommentar