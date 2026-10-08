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    Nucera baut Montagezentrum in Portugal: Zellmontage startet 2028

    Nucera baut Montagezentrum in Portugal: Zellmontage startet 2028
    Foto: thyssenkrupp nucera

    **thyssenkrupp nucera baut Montagezentrum in Portugal**

    thyssenkrupp nucera will seine europäische Wertschöpfungskette ausbauen und die Montage von Elektrolysezellen stärker automatisieren. Dafür richtet der Anlagenbauer erstmals ein eigenes, zentrales Montagezentrum in Vila Nova de Gaia südlich von Porto ein. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben einen Mietvertrag für eine mehr als 7500 Quadratmeter große Halle im VGP-Park unterzeichnet. Der Standort soll europäische und europanahe Projekte versorgen. Die Bauarbeiten sind für den Winter 2026 geplant; nach dem Hallenausbau folgt die Einrichtung einer Montagelinie. Die Zellmontage soll 2028 beginnen.

    Zunächst sollen in Portugal Zellen für die alkalische Wasserelektrolyse montiert werden. Als erstes Vorhaben nennt nucera das „Onuba“-Projekt des spanischen Energiekonzerns Moeve. Die Zellen gehören zur Produktplattform scalum, einer standardisierten 20-Megawatt-Einheit. Bislang werden einzelne Zellelemente nach Unternehmensangaben meist in dezentralen Kundenwerkstätten montiert und anschließend zum jeweiligen Projektstandort gebracht. Die Bündelung in einer eigenen Fertigung soll diese Abläufe vereinheitlichen. Eine teilautomatisierte Linienstruktur ermögliche, mehrere Zellen parallel zu bearbeiten und die Durchlaufzeiten zu verkürzen. Nucera erwartet dadurch auch eine deutlich höhere Zahl montierter Zellen pro Stunde als bei der bisherigen manuellen Montage.

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    Für den Assembly Hub plant das Unternehmen Investitionen von zehn bis 14 Millionen Euro. Die portugiesische Regierung fördert das Vorhaben im Rahmen des COMPETE2030-Programms mit rund 3,7 Millionen Euro. Das Zentrum soll nicht nur die Fertigung effizienter machen, sondern auch den Aufwand auf Kundenseite verringern: Projektentwickler müssten keine eigene Montageinfrastruktur mehr vorhalten. Montagefertige Zellpakete könnten Planung, Personal- und Ressourcenbedarf auf Baustellen senken und die Installation vereinfachen. Nucera verbindet die zentrale Montage zudem mit einem engeren Zusammenspiel von Montage und Service. Das soll sich laut Unternehmen auch bei Wartung und beim Austausch von Zellen im laufenden Betrieb auszahlen.

    Konzernchef Werner Ponikwar bezeichnete den Standort als wichtigen Schritt für Automatisierung und Montageeffizienz sowie als Bekenntnis zu Europa. Für das Unternehmen ist der Hub zugleich ein Ausbau der eigenen industriellen Präsenz in einer noch entstehenden Wasserstoffwirtschaft. Ob die erwarteten Effizienz- und Kapazitätsgewinne eintreten, wird sich mit dem Produktionsstart zeigen. Nucera verweist auf mehr als 600 installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von über zehn Gigawatt.

    Neben dem Ausbauprojekt veröffentlichte das Unternehmen seinen Finanzkalender. Die Zwischenmitteilungen für das erste und zweite Halbjahr 2027 sind für den 10. Februar beziehungsweise 11. August angekündigt. Der Halbjahresfinanzbericht soll am 11. Mai 2027 erscheinen, der Konzern-Jahresfinanzbericht am 15. Dezember 2027. Sämtliche Berichte sollen auf Deutsch und Englisch über die Investor-Relations-Seiten des Unternehmens zugänglich sein.



    thyssenkrupp nucera

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    Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 8,41EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.




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