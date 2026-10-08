UBS setzt auf US-Millionäre – Analyst erwartet kräftigen Gewinnsprung

Die erneute Betonung des US-Geschäfts kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die operative Entwicklung der Bank nach Einschätzung von Analysten zunehmend positiv ausfällt. Deutsche Bank Research hob das Kursziel für die UBS-Aktie von 45 auf 47 Franken an und bestätigte die Empfehlung „Buy“. Analyst Benjamin Goy sieht weiterhin Anlass zu Optimismus, obwohl geplante Regulierungsmaßnahmen und mögliche strategische Folgen zuletzt die starke operative Erfolgsgeschichte der vergangenen zweieinhalb Jahre überschattet hätten. Damit verweist die Studie auf eine Diskrepanz zwischen Geschäftsentwicklung und Wahrnehmung am Kapitalmarkt.

UBS-Chef Sergio Ermotti hat erneut die strategische Bedeutung des US-Geschäfts für die Schweizer Großbank unterstrichen. In den Vereinigten Staaten und in Asien sehe UBS weiterhin Wachstumsmöglichkeiten, erklärte er im Gespräch mit dem US-Sender CNBC. Wer sich als wahrhaft globaler Vermögensverwalter positionieren wolle, müsse in den USA präsent sein, um erfolgreich zu sein. Nach Ermottis Einschätzung leben rund 40 Prozent der Millionäre weltweit in den USA. Deshalb baue UBS ihre Kapazitäten vor Ort weiter aus, um im Wettbewerb um vermögende Kunden konkurrenzfähig zu bleiben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für das dritte Quartal erwartet der Analyst einen deutlichen Zuwachs beim Vorsteuergewinn. Dieser dürfte im Jahresvergleich um 23 Prozent gestiegen sein. Die Prognose ist eine Einschätzung der Deutschen Bank und kein bereits gemeldetes Ergebnis. Sie unterstreicht, dass die kurzfristige Ertragsdynamik der UBS trotz regulatorischer Unsicherheit robust bleiben könnte. Für Anleger ist zugleich entscheidend, ob sich das Wachstum in den USA und Asien in nachhaltige Erträge übersetzt und die Investitionen in lokale Kapazitäten ausreichend Rendite erwirtschaften. Die Bank begründet ihre Präsenz in den USA mit der Größe des dortigen Marktes und dem hohen Anteil vermögender Kunden. Damit verknüpft sie ihre globale Wachstumsstrategie unmittelbar mit dem Ausbau des US-Geschäfts.

Ein weiterer zentraler Faktor für die Einschätzung ist die Integration der Credit Suisse. Nach deren Abschluss bis zum Jahresende erwartet Goy, dass die Eigenkapitalrendite der UBS im Jahr 2027 den Höchststand aus dem Jahr 2021 übertreffen könnte. Die Aussage unterstreicht die Bedeutung der Übernahme für die mittelfristigen Renditeziele der Bank. Zugleich bleibt die Umsetzung ein wesentlicher Prüfstein: Die Integration muss abgeschlossen werden, während die Bank ihre Kundenbeziehungen und Ertragskraft bewahrt und regulatorische Anforderungen berücksichtigt. Die Analystenprognose signalisiert daher Potenzial, ist jedoch an die erfolgreiche Umsetzung der angekündigten Schritte gebunden.

Zusammengenommen zeichnet sich ein Bild aus ambitioniertem internationalem Wachstum und verbesserten Gewinnerwartungen, aber auch aus regulatorischen Risiken. Ermottis Botschaft ist klar: Die UBS will ihre globale Wettbewerbsposition nicht ohne eine starke US-Präsenz sichern und langfristig profitabel wachsen.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 42,28EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.

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