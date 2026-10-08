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    Kion unter Druck: Analysten senken Kursziele, bleiben aber bei „Kaufen“

    Kion unter Druck: Analysten senken Kursziele, bleiben aber bei „Kaufen“
    Foto: Arne Dedert - dpa

    **Analysten senken Kursziele für Kion – Kaufempfehlungen bleiben bestehen**

    Die Einschätzungen zweier Analysehäuser zu Kion fallen vorsichtiger aus. Sowohl MPCM als auch Deutsche Bank Research haben ihre Kursziele für den Lager- und Flurförderzeughersteller gesenkt, halten aber an einer Kaufempfehlung fest. Ausschlaggebend sind Hinweise auf eine verhaltene Geschäftsentwicklung und die hohen Anforderungen, die sich daraus für den weiteren Jahresverlauf ergeben. Zugleich sehen die Analysten bei der Aktie weiterhin Bewertungsspielraum.

    MPCM reduzierte das Kursziel von 61 auf 58 Euro. Analyst Stefan Augustin verwies in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie auf Aussagen Kions zum dritten Quartal. Demnach dürfte ein starkes Schlussquartal nötig sein, damit das Unternehmen seine Jahresziele erreicht. Trotz dieser Herausforderung bleibe die Bewertung der Aktie günstig, begründete Augustin die unveränderte Einstufung „Buy“. Die Studie wurde am 7. Oktober 2026 veröffentlicht.

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    Bereits am Montag hatte Deutsche Bank Research das Kursziel von 63 auf 60 Euro gesenkt. Analyst Gael de-Bray bewertete die Aussagen des Staplerherstellers in einer Telefonrunde zu den anstehenden Quartalszahlen als enttäuschend. Die Auftragsdynamik bleibe gedämpft. Auch die Deutsche Bank hält dennoch an ihrer Kaufempfehlung fest. Ihre Einschätzung beruht damit auf einer Abwägung: Die kurzfristigen Signale geben Anlass zur Vorsicht, während die Bewertung aus Sicht der Analysten offenbar weiterhin attraktiv genug ist.

    Die Kurszielsenkungen markieren eine Eintrübung der Erwartungen, sind aber keine Herabstufung der Aktie. Beide Häuser empfehlen weiterhin den Kauf. Ihre Begründungen unterscheiden sich im Schwerpunkt: MPCM stellt die anspruchsvolle Zielerreichung im vierten Quartal heraus, die Deutsche Bank vor allem die schwache Entwicklung der Auftragseingänge. Konkrete neue Zahlen zu Umsatz, Gewinn oder Bestellungen enthalten die vorliegenden Kurzberichte nicht. Auch lässt sich daraus nicht ableiten, wie groß der Abstand zwischen dem aktuellen Aktienkurs und den jeweiligen Kurszielen ist.

    In einem Anlegerkommentar wird zudem kritisiert, kursrelevante Informationen seien lediglich einem kleinen Kreis von Analysten zugänglich gemacht worden, ohne begleitende Pressemitteilung oder Ad-hoc-Mitteilung. Der Beitrag bezeichnet dies als „grenzwertig“. Das ist eine Wertung des Kommentators; die vorliegenden Meldungen belegen nicht, ob und in welcher Form Kion die Informationen darüber hinaus verbreitet hat. Für Anleger bleibt damit neben der Geschäftsentwicklung auch die Frage nach der Kommunikation relevant. Im Mittelpunkt steht zunächst, ob Kion im Schlussquartal genügend Dynamik erzielen kann, um die Jahresziele zu erreichen. Die Analysten sehen Risiken, halten die Aktie aber weiterhin für kaufenswert.



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    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 33,87EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.




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