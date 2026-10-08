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    FDA prüft mögliches Herzrisiko: US-Studie zu Newrons Evenamide pausiert

    FDA prüft mögliches Herzrisiko: US-Studie zu Newrons Evenamide pausiert
    Foto: Newron Pharmaceuticals SpA

    ### FDA prüft Sicherheitssignal bei Newrons Schizophrenie-Mittel Evenamide

    Newron Pharmaceuticals hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die angekündigte schriftliche Begründung für den klinischen Stopp an US-Studienzentren erhalten. Der Konzern prüft die Rückmeldung und die verfügbaren Sicherheitsdaten; eine Stellungnahme soll nach Abschluss der Analyse folgen. Der Hold betrifft die US-Standorte der Phase-III-Studie ENIGMA-TRS 2. Außerhalb der USA läuft die Rekrutierung weiter. Das Unternehmen plant zudem, wie vorgesehen weitere Studienzentren einzubeziehen.

    Auslöser der FDA-Bedenken ist ein mögliches Herzrisiko. Evenamide wirkt als selektiver Natriumkanalblocker und soll dadurch die Glutamat-Aktivität beeinflussen. Bestimmte Natriumkanalblocker können Herzrhythmusstörungen auslösen, die schwere Herz-Kreislauf-Ereignisse oder Krampfanfälle nach sich ziehen. Die Behörde verweist auf vier Todesfälle unter Evenamide-behandelten Studienteilnehmern und einen Todesfall in Placebogruppen. Drei der vier Fälle unter dem Wirkstoff stuften die jeweiligen Studienleiter als nicht damit verbunden ein. Ein weiterer wurde als möglicherweise in Zusammenhang stehend bewertet; bei zwei Autopsien blieb die Todesursache ungeklärt.

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    Die FDA sieht die Todesfälle als potenzielles Sicherheitssignal, weil ein tödlicher Herzrhythmus als Ursache nachträglich nicht sicher ausgeschlossen werden könne. Zudem verkürzt Evenamide das QTc-Intervall im EKG geringfügig. Für eine solche Verkürzung gebe es – anders als für eine Verlängerung – keinen etablierten Grenzwert, anhand dessen sich ein Risiko eindeutig beurteilen lasse. Ein übliches Screening-EKG erkenne zudem verborgene Natriumkanalstörungen bei beschwerdefreien Patienten nicht zuverlässig.

    Newron erklärt, in den bisherigen präklinischen und klinischen Daten kein Muster von Herzanomalien oder Rhythmusstörungen gefunden zu haben. Die Prüfung umfasse mehr als 10.000 EKGs von rund 700 mit Evenamide behandelten Personen sowie Einschätzungen unabhängiger Herz-Elektrophysiologen. Das Unternehmen verweist außerdem auf vier Todesfälle unter Evenamide gegenüber einem unter Placebo. Bereinigt um die Behandlungsdauer beziffert Newron die Sterblichkeitsrate auf 1,31 je 100 Patientenjahre für Evenamide und 1,81 für Placebo. Diese Angaben ersetzen nicht die laufende Bewertung der FDA. Newron prüft zusätzliche Herz-Screenings und Überwachungsmaßnahmen für ENIGMA-TRS 2.

    Das übrige Phase-III-Programm soll planmäßig vorankommen. Bei ENIGMA-TRS 1 rechnet Newron bis Mitte Oktober mit dem Abschluss der Rekrutierung von mindestens 600 Patienten. Erste Daten zum primären Zwölf-Wochen-Endpunkt erwartet der Konzern im ersten Quartal 2027. Die Studie untersucht Evenamide zusätzlich zu bestehenden Antipsychotika bei behandlungsresistenter Schizophrenie. ENIGMA-TRS 2 soll mindestens 400 Patienten einschließen. An US-Standorten waren zwar Personen in die Screening-Phase eingetreten, dort wurde bislang jedoch niemand mit Evenamide behandelt. Für Anleger bleibt damit die FDA-Entscheidung zentral: Sie könnte Umfang und Zeitplan der US-Studie beeinflussen, während die internationale Entwicklung zunächst weiterläuft.



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    Die Newron Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -31,08 % und einem Kurs von 5,50EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.




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