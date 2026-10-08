NORMA Group: Bank of America senkt Anteil binnen Tagen auf 3,19 Prozent

Zum 28. September summierten sich die Stimmrechte und Instrumente der Bank of America auf 3,79 Prozent. In der vorherigen Mitteilung hatte der Gesamtanteil noch 7,16 Prozent betragen. Der Rückgang um 3,37 Prozentpunkte entfiel vor allem auf die Stimmrechte: Sie gingen von 6,82 auf 3,31 Prozent zurück. Das entsprach 746.808 zugerechneten Stimmrechten. Die Instrumente legten dagegen leicht von 0,34 auf 0,48 Prozent zu.

Die Bank of America hat ihre Beteiligung an der NORMA Group innerhalb kurzer Zeit spürbar verringert. Aus zwei am 6. Oktober veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen geht hervor, dass der Anteil der US-Bank an dem Verbindungstechnikhersteller zunächst zum 28. September und dann zum 29. September 2026 sank. Die Meldungen beziehen sich auf Veränderungen bei Aktien mit Stimmrechten und Finanzinstrumenten.

Bereits einen Tag später fiel der Gesamtanteil weiter auf 3,19 Prozent. Davon entfielen 2,70 Prozent auf Stimmrechte und 0,49 Prozent auf Instrumente. Die Bank of America hielt zu diesem Stichtag keine Aktien direkt. Die 609.325 Stimmrechte wurden ihr nach den Angaben zugerechnet. Gegenüber dem Stand vom 28. September verringerte sich dieser Bestand um 137.483 Stimmrechte beziehungsweise 0,61 Prozentpunkte.

Bei den gemeldeten Instrumenten handelt es sich unter anderem um „Rights to Recall“ und „Rights of Use“. Hinzu kommen Swaps, die laut Mitteilung bar abgewickelt werden sollen und eine Laufzeit vom 15. Oktober 2027 bis zum 15. Februar 2028 haben. Die Instrumente vermitteln nicht sämtlich unmittelbar Stimmrechte; sie werden in der Meldung gesondert ausgewiesen. Ihre zusammengefassten Prozentwerte können aufgrund von Rundungen von der ausgewiesenen Gesamtsumme abweichen.

Die Mitteilungen nennen die Bank of America Corporation als meldepflichtiges Unternehmen. In der Beteiligungskette werden mehrere Tochtergesellschaften aufgeführt, darunter Merrill Lynch International und BofA Securities. In der Mitteilung zum 28. September war Merrill Lynch International mit 3,31 Prozent der Stimmrechte als Aktionär mit mindestens drei Prozent ausgewiesen. Für den Folgetag weist die Meldung insgesamt 2,70 Prozent Stimmrechte aus; ein abweichender Aktionär mit einer Beteiligung von mindestens drei Prozent ist dort nicht genannt.

Die veröffentlichte Gesamtzahl der Stimmrechte der NORMA Group beträgt 22.556.287. Die Meldungen enthalten keine Angaben zu den Gründen für die Verringerung und lassen offen, ob die Veränderungen auf Verkäufe, konzerninterne Zuordnungen oder andere Transaktionen zurückgehen. Sie dokumentieren zunächst die gemeldeten Beteiligungsstände zu den jeweiligen Stichtagen. **Die Schwellenberührungen erfolgten am 28. und 29. September; veröffentlicht wurden beide Meldungen am 6. Oktober.**

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 15,54EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.