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    DAX-Erholung kippt: Ölpreis und Renditen bringen 25.000 in Gefahr

    DAX-Erholung kippt: Ölpreis und Renditen bringen 25.000 in Gefahr
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    ### Dax-Erholung gerät ins Stocken – Ölpreise und Anleiherenditen belasten

    Nach drei Börsentagen mit Gewinnen ist die Erholung am deutschen Aktienmarkt ins Stocken geraten. Zum Wochenbeginn hatte der Dax zunächst kaum verändert geschlossen. Für Dienstag deuteten die vorbörslichen Indikationen dann auf leichte Kursgewinne hin: Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher bei gut 25.300 Punkten. Damit rückte die Marke von 25.300 Zählern erneut in den Fokus – ein Niveau, das der Dax zuletzt zum Schlusskurs nicht überwinden konnte.

    Das Aufwärtspotenzial blieb jedoch begrenzt. Marktbeobachter verwiesen auf steigende Renditen europäischer Staatsanleihen und anhaltend hohe Energiepreise. In einer datenarmen Handelswoche könnten diese Faktoren die Richtung an den Märkten maßgeblich bestimmen. Der Brent-Ölpreis bewegte sich am Dienstagmorgen weiterhin auf hohem Niveau. Zusätzlich sorgten die hohen Renditen französischer Staatspapiere für Aufmerksamkeit, auch wenn sich die Lage am Anleihemarkt zuletzt etwas entspannt hatte.

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    Zur Wochenmitte drehte die Stimmung erneut. Nach den vorherigen Gewinnen wurden vorbörslich tiefere Dax-Kurse erwartet; IG sah den Index knapp ein halbes Prozent im Minus bei gut 25.335 Punkten. Als Belastungsfaktoren galten der wieder steigende Ölpreis und die bevorstehende Berichtssaison großer US-Unternehmen. Anleger könnten sich vor den Quartalszahlen zurückhalten. Im Mittelpunkt steht dabei auch die Frage, ob die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz tatsächlich die erhofften Erträge bringen.

    Die Schwäche setzte sich am Mittwoch deutlich fort: Der Dax verlor 1,35 Prozent. Am Donnerstag wurde zwar ein Stabilisierungsversuch erwartet, doch blieb der Leitindex angeschlagen. Die vorbörsliche IG-Indikation lag moderat niedriger bei 25.085 Punkten; damit rückte die psychologisch wichtige Schwelle von 25.000 Zählern näher. Ein Marktkommentator bezeichnete die Stabilisierung als gefährdet und verwies erneut auf das Zusammenspiel von Ölpreisen, Anleiherenditen und der politischen Lage in Frankreich.

    Eine technische Marktanalyse vom 6. Oktober ordnete den Dax zum damaligen Zeitpunkt bei rund 25.388 Punkten ein. Sie nannte 25.454 Punkte als wichtigen Wendebereich und 25.308 als Übergangszone. Demnach könnte ein Bruch wichtiger Unterstützungen stärkere Ausschläge auslösen; eine Rückeroberung des Wendebereichs wäre dagegen ein Stabilisierungssignal. Die Analyse betonte, dass diese Marken keine Handelssignale für sich allein seien: Entscheidend seien eine bestätigte Kursbewegung und das Volumen.

    Insgesamt bleibt das Marktumfeld fragil. Neben den Energiepreisen und den Anleiherenditen dürften die anstehenden Unternehmensberichte aus den USA die Risikobereitschaft prägen. Enttäuschungen bei den KI-Erwartungen könnten die Korrekturgefahr erhöhen.



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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 25.028PKT auf Ariva Indikation (08. Oktober 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.




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