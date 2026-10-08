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    UBS knackt Drei-Prozent-Marke bei Ströer – und fällt kurz darauf zurück

    UBS knackt Drei-Prozent-Marke bei Ströer – und fällt kurz darauf zurück
    Foto: Oliver Berg - dpa

    ### UBS-Anteil an Ströer schwankt binnen weniger Tage

    Die UBS Group AG hat ihren Stimmrechtsanteil an Ströer Anfang Oktober zunächst über die Drei-Prozent-Schwelle erhöht und kurz darauf wieder verringert. Das geht aus zwei Stimmrechtsmitteilungen hervor, die der Werbevermarkter am 6. und 7. Oktober veröffentlichte. Die Meldungen beruhen auf Veränderungen bei Aktien mit Stimmrechten.

    Zum Stichtag 2. Oktober hielt die Schweizer Bankengruppe nach Zurechnung 1.799.523 Stimmrechte an Ströer. Das entsprach 3,26 Prozent des Grundkapitals. Hinzu kamen Instrumente, die weitere 0,11 Prozent der Stimmrechte repräsentierten. Insgesamt meldete UBS damit einen Anteil von 3,37 Prozent. Bei der vorherigen Mitteilung hatte der Stimmrechtsanteil noch 2,84 Prozent betragen; einschließlich der Instrumente lag der Gesamtanteil bei 2,95 Prozent. UBS überschritt somit die Drei-Prozent-Marke.

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    Bereits drei Tage später, am 5. Oktober, war der zugerechnete Stimmrechtsanteil wieder gesunken: auf 1.609.557 Stimmen beziehungsweise 2,92 Prozent. Einschließlich der Instrumente bezifferte UBS den Gesamtanteil auf 3,03 Prozent. Die vorherige Meldung hatte für die Stimmrechte noch 3,26 Prozent ausgewiesen. Der ausgewiesene Anteil an Stimmrechten lag damit wieder unter drei Prozent, während die Summe aus Stimmrechten und Instrumenten knapp darüber blieb.

    Direkt hält die UBS Group AG laut Mitteilungen keine Ströer-Stimmrechte. Die Aktien werden ihr nach den Angaben vielmehr zugerechnet. Die Instrumente umfassen vor allem Rückrufrechte für verliehene Aktien. Zum Stichtag 5. Oktober entfielen darauf 60.046 Stimmrechte beziehungsweise 0,11 Prozent. Zusätzlich meldete UBS ein Nutzungsrecht an 1.543 Aktien. Instrumente mit Barausgleich oder physischer Abwicklung wurden nicht ausgewiesen.

    Grundlage der Prozentangaben ist eine Gesamtzahl von 55.161.050 Ströer-Stimmrechten. Diese Zahl blieb zwischen den beiden Meldungen unverändert. Die Mitteilungen nennen keine Gründe für die Zu- und Abnahme und machen keine Angaben dazu, ob die Veränderungen auf einzelne Transaktionen oder unterschiedliche Zurechnungen innerhalb des UBS-Konzerns zurückgehen.

    Für Anleger zeigen die Meldungen damit vor allem eine kurzfristige Verschiebung der gemeldeten Beteiligung: UBS überschritt am 2. Oktober die Drei-Prozent-Schwelle bei den Stimmrechten und unterschritt sie am 5. Oktober erneut. Die Gesamtposition einschließlich der gemeldeten Instrumente blieb zuletzt mit 3,03 Prozent knapp oberhalb dieser Marke. Die Veröffentlichung ist eine gesetzliche Transparenzmeldung nach dem Wertpapierhandelsgesetz und für sich genommen keine Aussage über die Absichten der Bank oder eine mögliche Veränderung ihrer Einschätzung zu Ströer.



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    ISIN:DE0007493991WKN:749399
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    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 36,06EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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