Beiersdorf kauft Aktien zurück – Goldman Sachs stuft auf „Sell“ herab

Die täglichen Rückkäufe lagen zwischen 7.100 und 7.400 Aktien. Am 28. September zahlte Beiersdorf im gewichteten Durchschnitt 78,37 Euro je Aktie, am folgenden Tag waren es 78,07 Euro. Für den 30. September meldete das Unternehmen einen Durchschnittskurs von 78,08 Euro. In den beiden letzten Handelstagen der Woche sanken die Preise auf 76,02 beziehungsweise 75,65 Euro. Insgesamt hat Beiersdorf seit dem Start des Programms am 6. Mai bis einschließlich 2. Oktober 2.145.066 Aktien zurückgekauft.

Beiersdorf hat im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 in der Woche vom 28. September bis zum 2. Oktober weitere 35.900 eigene Aktien erworben. Das geht aus der 22. Zwischenmeldung des Hamburger Konsumgüterkonzerns hervor. Die Käufe erfolgten über den Handelsplatz Xetra und wurden von einem beauftragten Kreditinstitut ausgeführt.

### Beiersdorf kauft weiter eigene Aktien zurück – Goldman Sachs wird skeptischer

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Programm war im Mai begonnen und im August um eine Erweiterung ergänzt worden. Die nun veröffentlichten Zahlen betreffen die erste Tranche. Detaillierte Angaben zu einzelnen Transaktionen stellt Beiersdorf auf seiner Investor-Relations-Seite bereit. Der Rückkauf liefert dem Unternehmen einen regelmäßigen Käufer eigener Aktien, ist aber für sich genommen kein Beleg für eine Verbesserung der operativen Geschäftsaussichten.

Die Einschätzung von Goldman Sachs fällt deutlich kritischer aus. Die US-Investmentbank stufte die Beiersdorf-Aktie von „Neutral“ auf „Sell“ herab und senkte ihr Kursziel von 82 auf 73 Euro. Die Analysten erwarten, dass die Neuausrichtung des Markenportfolios Zeit benötigt, während der Wettbewerbsdruck zunimmt. Zudem wachse Beiersdorf langsamer als seine Konkurrenz.

Als sinnvoll beurteilt Goldman Sachs, dass Beiersdorf die Marke Nivea stärker auf ihr Kernportfolio ausrichtet. Im schwachen europäischen Konsumumfeld könne diese Konzentration helfen, die Marke klarer zu positionieren. Das Wachstumspotenzial von Nivea sei jedoch begrenzt. Dadurch könne auch das organische Wachstum im gesamten Konsumgütergeschäft belastet werden, argumentieren die Analysten.

Nach dem Kursrückgang seit Jahresbeginn sieht Goldman Sachs zudem wenig Spielraum für positive Überraschungen bei den Markterwartungen. Die eigenen Prognosen der Bank liegen unter den Konsensschätzungen. Eine mögliche Verwendung der finanziellen Spielräume für Übernahmen könnte die Einschätzung der Analysten allerdings verbessern.

Damit stehen der laufende Rückkauf und die skeptische Analystenmeinung nebeneinander: Während Beiersdorf weiter eigene Aktien erwirbt, stellt Goldman Sachs die Wachstumsperspektiven und die Wettbewerbsposition des Konzerns infrage. Entscheidend dürfte sein, ob die Markenstrategie mittelfristig neue Wachstumsimpulse liefert.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 77,20EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.