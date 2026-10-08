ATX verliert zur Wochenmitte 2,65 Prozent – Banken stark unter Druck

Zum Wochenauftakt hielten gestiegene Anleiherenditen, politische Unsicherheit in Deutschland, Frankreich und Spanien sowie ein höherer Ölpreis die Anleger zurück. Am Dienstag sorgten freundlichere Vorgaben aus den USA und Asien sowie ein entspannterer Anleihemarkt für Unterstützung. Der überraschende Rückgang der deutschen Industrieaufträge belastete die Stimmung kaum: Ohne Großaufträge lag das Bestellvolumen annähernd auf dem Vormonatsniveau. Am Mittwoch rückten die Banken europaweit unter Verkaufsdruck. In Wien verloren Erste Group 4,9 Prozent, RBI 3,9 Prozent und BAWAG 3,8 Prozent.

Die Wiener Börse hat die Woche zunächst mit leichten Kursgewinnen begonnen, am Mittwoch jedoch deutlich nachgegeben. Der ATX stieg am Montag um 0,41 Prozent auf 6.746,05 Punkte und legte am Dienstag weitere 0,68 Prozent auf 6.792,23 Zähler zu. Zur Wochenmitte verlor der Leitindex dann 2,65 Prozent und schloss bei 6.611,99 Punkten. Trotz des Rücksetzers lag er seit Jahresbeginn noch rund 24 Prozent im Plus. Auch an den übrigen europäischen Börsen überwogen am Mittwoch die Verluste.

Bei den Einzelwerten profitierten Ölaktien zunächst vom festeren Rohstoffpreis. SBO gewann am Montag 2,4 Prozent, OMV 0,8 Prozent. Am Dienstag hob RBC ihre OMV-Einstufung von „Underperform“ auf „Sector Perform“ an und erhöhte das Kursziel von 65 auf 70 Euro. Die Aktie legte an diesem Tag leicht zu; am Mittwoch stieg sie gegen den schwachen Markttrend um 2,4 Prozent. Auch AT&S und RBI waren am Montag gefragt und gewannen jeweils 1,8 Prozent. Am Dienstag stützten gute internationale Technologievorgaben AT&S zeitweise, Gewinnmitnahmen drückten den Titel zum Schluss aber ins Minus.

Deutlich belastet blieb Lenzing. Nach Verlusten von 1,0 Prozent am Montag und 5,2 Prozent am Dienstag gab die Aktie am Mittwoch weitere 3,1 Prozent nach. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf nahezu 50 Prozent. Auslöser der jüngsten Talfahrt war die angekündigte Kapitalerhöhung. Schwach entwickelten sich am Dienstag auch Wienerberger, nachdem der Baustoffkonzern wegen einer weniger kräftigen Erholung der Bautätigkeit seine Ergebnisprognose erneut gesenkt hatte. Am Mittwoch verloren weitere Industrie- und Bauwerte: Andritz gab 4,3 Prozent nach, Voestalpine 3,6 Prozent und Wienerberger 3,5 Prozent. Andritz hatte am Dienstag neue Ziele für 2029 vorgestellt: zehn Milliarden Euro Umsatz und zehn Prozent operative Rendite. Porr war am Montag mit einem Minus von 1,9 Prozent der schwächste ATX-Wert.

Neben den Börsendaten standen auch wirtschaftspolitische Themen im Fokus. FMA-Vorstand Helmut Ettl warnte vor einer zu starken Deregulierung des Finanzsektors. Österreichs Leistungsbilanzüberschuss sank im ersten Halbjahr auf 6,9 Milliarden Euro, nach 9,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Reiseverkehr wirkte mit steigenden Einnahmen stabilisierend.

Der AT 20 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,91 % und einem Kurs von 6.595PKT auf Ariva Indikation (07. Oktober 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.