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    Schon 20 Prozent im Minus: Goldman stuft Carl Zeiss Meditec auf „Sell“ ab

    Schon 20 Prozent im Minus: Goldman stuft Carl Zeiss Meditec auf „Sell“ ab
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Medizintechnikunternehmens Carl Zeiss Meditec von „Neutral“ auf „Sell“ herabgestuft und ihr Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Analyst Richard Felton begründet die pessimistischere Einschätzung vor allem mit einer wachsenden Diskrepanz zwischen der aktuellen Bewertung des Unternehmens und seinen Erwartungen für die Umsatzentwicklung. Aus seiner Sicht spiegeln die Aktienkurse die sich verschlechternden Geschäftsaussichten noch nicht angemessen wider. Die am Montag veröffentlichte Studie verschärft damit den Blick auf die kurzfristigen Perspektiven des Konzerns, obwohl die Aktie bereits deutlich nachgegeben hat.

    Im bisherigen Jahresverlauf verlor das Papier mehr als 20 Prozent. Dieser Rückgang reicht nach Einschätzung Feltons jedoch nicht aus, um die Risiken vollständig in der Bewertung abzubilden. Der Analyst rechnet derzeit nicht damit, dass die Ergebnisentwicklung bereits ihren Tiefpunkt erreicht hat. Maßgeblich dafür sei die nachlassende Umsatzdynamik: Sie verschlechtere sich weiter, während die Börsenbewertung bislang keine vergleichbare Anpassung erfahren habe. Goldman Sachs sieht somit das Risiko, dass die Erlöse und daraus folgend die Ergebnisse stärker unter Druck geraten könnten, als es der aktuelle Aktienkurs nahelegt.

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    Die Herabstufung löste am Montag zunächst deutliche Verkäufe aus. Im Tagestief sank die Aktie um gut sieben Prozent auf 29,06 Euro. Damit näherte sie sich der 200-Tage-Linie, die bei 28,98 Euro verlief, unterschritt sie aber nicht. Im weiteren Handelsverlauf erholten sich die Papiere teilweise. Zuletzt lag das Minus nur noch bei etwas mehr als zwei Prozent. Der Kursverlauf deutet darauf hin, dass Anleger die neue Einschätzung zunächst stark einpreisten, der Verkaufsdruck im Tagesverlauf jedoch nachließ. Der Abstand zum von Goldman Sachs genannten Kursziel blieb dennoch erheblich: Bei einem Kurs um 29 Euro liegt das Ziel von 23 Euro rund ein Fünftel darunter.

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    Feltons Argumentation richtet sich nicht allein gegen die bisherige Kursentwicklung, sondern vor allem gegen das Verhältnis von Bewertung und erwarteter Geschäftsentwicklung. Dass die Aktie seit Jahresbeginn bereits mehr als ein Fünftel verloren hat, wertet er demnach nicht als ausreichenden Hinweis auf eine bevorstehende Stabilisierung. Die schwächeren Umsatzaussichten seien bislang nicht ausreichend berücksichtigt, während ein Boden bei den Ergebnissen noch nicht absehbar sei.

    Zwar berücksichtigt Goldman Sachs nach den vorliegenden Angaben auch Maßnahmen des Managements, mit denen die Gewinne gestützt werden sollen. Diese Schritte reichten aus Sicht der Bank jedoch nicht aus, um die Belastungen durch die schwächere Umsatzentwicklung aufzuwiegen. Entscheidend bleibe daher, ob das Unternehmen seine Erlösentwicklung stabilisieren und die Profitabilität sichern könne. Für Anleger steht nun die Frage im Vordergrund, wann sich die Geschäftsentwicklung wieder festigt.



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    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 31,60EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.




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