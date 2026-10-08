Fünf Billionen Dollar im Visier – Picarro meldet Erfolg bei Methantest

Die Veranstaltung im Trump National Doral ist nur auf Einladung zugänglich. Erwartet werden staatliche und private Langfristinvestoren, darunter Staats- und Pensionsfonds, Stiftungen, Zentralbank-Reserveverwalter sowie Vertreter von Regierungen. Die Teilnehmer sollen die G20-Staaten und verbündete Volkswirtschaften repräsentieren. Dazu zählen laut SWFI auch die EU und die Afrikanische Union sowie eingeladene Länder wie Katar, Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate, Norwegen und Finnland.

Das Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI) will im Dezember in Miami langfristiges institutionelles Kapital für Investitionen in den USA mobilisieren. Vom 11. bis 15. Dezember 2026 veranstaltet die Organisation parallel zum offiziellen G20-Gipfel die „G20 Investment Week“ und erstmals den „I20 Summit“. Ziel sei es, Investoren zusammenzubringen, die zusammen über Kapital in Höhe von fünf Billionen US-Dollar verfügen. Dabei handelt es sich um ein angestrebtes Investitionsvolumen, nicht um bereits zugesagte Mittel.

Das Programm beginnt mit einem Empfangsessen und umfasst Investorentage sowie einen „Global Leaders Day“ zum Abschluss. An drei Tagen sind Branchensitzungen geplant. US-Bundesstaaten und Wirtschaftsförderungsstellen sollen investitionsbereite Projekte aus zwölf Wachstumsfeldern präsentieren. Genannt werden Energie und Flüssigerdgas, Rechenzentren, kritische Mineralien, moderne Fertigung, Immobilien, private Kredite und digitale Vermögenswerte. SWFI-Vorsitzender Lakshmi Narayanan Ramanujam begründete die Standortwahl mit Größe, Rechtsstaatlichkeit und Renditechancen in den USA. Die Initiative war zuvor bei einer SWFI-Veranstaltung in Neu-Delhi vorgestellt worden.

Unabhängig davon meldete der kalifornische Messtechnik-Anbieter Picarro ein positives Ergebnis in einem vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) geförderten Forschungsprojekt zur fahrzeuggestützten Methandetektion. In FaMeGQ wurden sechs Systeme nach DVGW-Vorgaben geprüft – zunächst unter kontrollierten Bedingungen in Düsseldorf, anschließend im Gasverteilnetz in Regensburg.

Picarros AMLD-System erreichte nach Unternehmensangaben im Testfeld eine Wiederfindungsrate von 96 Prozent. Im Praxistest erkannte es alle acht simulierten Leckagen und zusätzlich zwei zuvor unbekannte Gasaustritte, die ein Gasspürer bestätigte. Damit seien alle zehn bewerteten Ereignisse detektiert worden; kein anderes untersuchtes System habe dieses Ergebnis erzielt. Der Praxistest umfasste rund 50 Kilometer Leitungen.

Der DVGW-Bericht unterstreiche zudem die Bedeutung wiederholter Befahrungen, verlässlicher Qualitätssicherung und geeigneter Einsatzbedingungen. Als hilfreich nennt Picarro Nachtfahrten und mehrere bodennahe Ansaugstellen. Das Unternehmen verbindet diese Verfahren mit präzisen Methan- und Ethanmessungen sowie automatisierter Datenprüfung.

Die Ergebnisse sind vor dem Hintergrund der EU-Methanverordnung relevant, die strengere Anforderungen an Lecksuche und Reparatur vorsieht. Picarro zufolge können die Messdaten auch Emissionen quantifizieren und Netzbetreiber bei Berichterstattung, Risikopriorisierung und Investitionsplanung unterstützen. Die Mitteilung gibt die Ergebnisse eines konkreten Forschungsprojekts wieder; sie ist keine Aussage über den Einsatz oder die Leistung des Systems in sämtlichen Netzen.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 3,246USD auf Ariva Indikation (08. Oktober 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.