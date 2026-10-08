Porsche setzt auf Luxus statt Masse – und plant den Abbau von 9.000 Stellen

Mittelfristig peilt Porsche eine operative Konzernumsatzrendite von 10 bis 15 Prozent und eine Netto-Cashflow-Marge im Automobilgeschäft von 9 bis 12 Prozent an. Der Konzernumsatz soll 41 bis 45 Milliarden Euro erreichen. Langfristig setzt sich das Unternehmen eine operative Marge von 15 Prozent und eine Netto-Cashflow-Marge von 12 Prozent zum Ziel. Die Gewinnschwelle soll künftig bereits bei weniger als 200.000 Fahrzeugen liegen. Dafür sollen unter anderem eine konservative Planung für China und eine geringere Kostenbasis sorgen.

Porsche will sich in den kommenden Jahren stärker auf margenstarke Modelle und höhere Erlöse je Fahrzeug ausrichten. Unter dem Titel «Sportwagenschmiede ’35» stellte der Sportwagenbauer beim Capital Markets Day eine Strategie vor, die bis 2035 reichen soll. Das Leitmotiv bleibt «Value over Volume»: Wachstum soll vor allem aus höherer Wertschöpfung kommen, nicht aus möglichst vielen verkauften Autos.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Porsche will das Angebot stärker auf höherwertige D- und E-Segmente ausrichten und den Anteil dieser Modelle am Portfolio mittelfristig um rund 45 Prozent steigern. Zugleich soll die Zahl der Modellvarianten um etwa 20 Prozent sinken; das Absatzvolumen je Variante soll dadurch um rund 30 Prozent steigen. An der Spitze des Angebots prüft Porsche ein SUV oberhalb des Cayenne und plant eine Mittelmotor-Supersportwagenplattform. Bis 2030 soll jedes Jahr mindestens ein markenprägendes neues Produkt erscheinen.

Auch Individualisierung und Sondermodelle sollen mehr zum Geschäft beitragen. Porsche will die Umsätze mit dem Sonderwunsch-Programm mittelfristig versechsfachen. Bei Spitzenmodellen soll der durchschnittliche Verkaufspreis um rund 20 Prozent steigen. Gleichzeitig hält der Hersteller am Antriebsmix aus Elektro-, Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Modellen fest und kündigt Investitionen in Verbrenner- und PHEV-Technik sowie eine neue Batteriegeneration an.

Die Kostensenkungen betreffen Entwicklung, Produktion und Vertrieb. Entwicklungskosten künftiger Modellreihen sollen um bis zu 20 Prozent sinken, Materialeinzelkosten um rund 10 Prozent. Die Personalkosten in der Fertigung sollen mittelfristig um bis zu 30 Prozent zurückgehen; Verkaufs- und Vertriebskosten um 20 Prozent. Das bereits vereinbarte Zukunftspaket sieht zudem den sozialverträglichen Abbau von rund 9.000 Stellen vor. Mittelfristig soll die Belegschaft um 25 Prozent schrumpfen, langfristig um 30 Prozent.

Jefferies bewertet die Aktie weiterhin mit «Hold» und nennt ein Kursziel von 49 Euro. Analyst Philippe Houchois sieht die Margenziele im Einklang mit früheren Aussagen des Mutterkonzerns Volkswagen. Die Konsensprognose für die Netto-Cashflow-Marge liege bei etwa 10 Prozent; insgesamt verortet er die Markterwartungen in der unteren Hälfte der Porsche-Zielkorridore.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 42,99EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar