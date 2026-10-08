Personio übernimmt Circula und bündelt Personal- und Ausgabenmanagement

Die Übernahme vertieft eine bereits bestehende Zusammenarbeit: Beide Unternehmen betreuen zahlreiche gemeinsame Kunden, darunter mittelständische Betriebe und Steuerberatungskanzleien. Ihre Systeme greifen an der Schnittstelle zwischen Personalverwaltung, Ausgaben und Lohnabrechnung ineinander. So können Auslagen über DATEV oder Personio Payroll in die Abrechnung übernommen werden. Die Unternehmen wollen Daten und Abläufe enger verzahnen und ihre DATEV-Anbindungen weiterentwickeln. Personio bringt seine Erfahrung mit länderspezifischen Lohn- und Gehaltsregelungen ein, Circula seine Expertise bei steuerkonformer Ausgabenverwaltung und Benefits. Für Firmen soll die Integration manuelle Arbeit verringern, die Buchhaltung verbessern und Monatsabschlüsse beschleunigen.

Personio erweitert sein Angebot über Personalverwaltung und Lohnabrechnung hinaus: Das Münchner Softwareunternehmen übernimmt Circula, einen Berliner Anbieter für Ausgabenmanagement. Die Plattform bündelt Firmenkarten, Reisekosten, Mitarbeiterauslagen, Benefits und Eingangsrechnungen. Nach Unternehmensangaben nutzen mehr als 3.000 mittelständische Firmen Circula; die Lösung hat rund 250.000 Anwender. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht genannt. Personio sieht sich nach dem Zusammenschluss als ersten europäischen Anbieter, der sämtliche Ausgaben für Beschäftigte – vom Gehalt bis zu Spesen und Zusatzleistungen – in einer Software abbilden kann.

Circula firmiert seit dem 6. Oktober als „Circula by Personio“; das Team wechselt zu Personio. Gemeinsame Kunden sollen schrittweise eine stärker vernetzte Lösung erhalten. Für Circula-Kunden, die Personio nicht verwenden, bleibt das Produkt verfügbar und wird eigenständig weiterentwickelt. Die Übernahme folgt auf den Aufbau einer eigenen Lohnabrechnung durch Personio. Das Unternehmen zählt nach eigenen Angaben mehr als 16.000 Kunden mit insgesamt 1,6 Millionen Beschäftigten und beschäftigt über 1.500 Mitarbeitende an sechs europäischen Standorten. Circula wurde 2017 gegründet und ist DATEV-Premium-Partner. Der Zusammenschluss könnte Personio helfen, zusätzliche Funktionen an seine bestehende Kundenbasis zu verkaufen. Zugleich muss das Unternehmen die unterschiedlichen steuerlichen Anforderungen in Europa zuverlässig abbilden.

Eine weitere Meldung betrifft die Rolle menschlicher Expertise im KI-Zeitalter: Richard Chambers, ehemaliger Chef des Institute of Internal Auditors und heute Berater bei Optro, hat eine überarbeitete Ausgabe seines Buches „Trusted Advisors“ veröffentlicht. Darin argumentiert er, dass Automatisierung zwar Routineprüfungen und die Verarbeitung von Transaktionsdaten übernehmen kann, menschliche Revisoren aber für Urteilsvermögen, Kontext und Vertrauen unverzichtbar bleiben. Sein Rahmenwerk unterscheidet zwischen menschlichen „Superkräften“ wie kritischem Denken, Neugier, Kommunikation und Führung sowie Fähigkeiten, die mit Technologie verbunden werden müssen: KI-Kompetenz, ethische Belastbarkeit, Ergebnisorientierung und technisches Wissen. Die Botschaft richtet sich an Unternehmen, die KI in Prüfung und Risikomanagement einführen: Technologie soll die Fachleute nicht ersetzen, sondern ihre Arbeit ergänzen. Optro, früher AuditBoard, vermarktet eine KI-gestützte Plattform für Governance, Risiko und Compliance und gibt an, dass mehr als die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen seine Lösungen nutzt.

Blei wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 1.854PKT auf Ariva Indikation (14. September 2026, 22:30 Uhr) gehandelt.