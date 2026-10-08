AGRANA mehr als verdoppelt Halbjahres-EBIT auf 63,5 Millionen Euro

Besonders kräftig fiel die Erholung im Bereich Stärke aus. Dort legte das EBIT von 3,1 auf 17,2 Millionen Euro zu. AGRANA führt die Verbesserung vor allem auf höhere Margen bei Ethanol zurück. Der Umsatz des Segments blieb mit 508,1 Millionen Euro praktisch unverändert: Höhere Absatzmengen und gestiegene Ethanolpreise glichen niedrigere Verkaufspreise für Stärke- und Verzuckerungsprodukte weitgehend aus.

Der österreichische Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzern AGRANA hat sein Ergebnis im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 deutlich verbessert. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg in den sechs Monaten bis Ende August auf 63,5 Millionen Euro, nach 28 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz blieb mit 1,70 Milliarden Euro nahezu stabil. Für das Gesamtjahr stellt das Unternehmen ein EBIT von 90 bis 110 Millionen Euro in Aussicht.

Auch das Zuckergeschäft entwickelte sich deutlich besser als im Vorjahr, blieb aber in der Verlustzone. Das Segment erzielte ein EBIT von minus zwei Millionen Euro, verglichen mit minus 36,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank um knapp zehn Prozent auf 280,4 Millionen Euro. Höhere Verkäufe an Privatkunden reichten nicht aus, um niedrigere Preise im Einzelhandel und geringere Absatzmengen im Industriebereich auszugleichen.

Im größten Segment Food & Beverage Solutions wuchs der Umsatz moderat auf 896,4 Millionen Euro. Das EBIT ging dagegen von 68 auf 60,3 Millionen Euro zurück; die Marge sank von 7,9 auf 6,7 Prozent. Während das Rezepturengeschäft leicht zulegte, belasteten laut AGRANA vor allem preisbedingte Rückgänge im Getränkebereich.

Unter dem Strich verbesserte sich das Konzernergebnis auf 37,5 Millionen Euro, nach 1,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Dazu trugen neben dem höheren EBIT auch ein besseres Finanzergebnis und eine niedrigere Steuerquote bei. Das Finanzergebnis belief sich auf minus 12,3 Millionen Euro. Die Nettofinanzschulden stiegen seit Ende Februar um 43,1 Millionen auf 464,1 Millionen Euro; die Eigenkapitalverschuldung (Gearing) lag bei 41,2 Prozent.

Konzernchef Stephan Büttner bezeichnete die Entwicklung als im Rahmen der Erwartungen. AGRANA setzt zugleich auf die Integration der übernommenen Unternehmen AUSTRIA JUICE und Mercator-Emba. Der geplante Kauf des Aromenherstellers esarom soll das Portfolio weiter ergänzen. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern einen leichten Umsatzanstieg und ein EBIT deutlich über dem Vorjahreswert von 3,2 Millionen Euro. Im dritten Quartal soll das Ergebnis ebenfalls deutlich über dem Vorjahresniveau liegen. Geplant sind Investitionen von rund 113 Millionen Euro, weniger als die erwarteten Abschreibungen von etwa 117 Millionen Euro.

Die Agrana Beteiligungs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 11,50EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 07:32 Uhr) gehandelt.

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