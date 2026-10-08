Copper One Resources Corp. schließt Vereinbarung zum Erwerb der Nickel-Kupfer-Kobalt-Konzessionsgebiete Sword & Gossan im westlichen Zentral-Labrador

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Das 156 Claims umfassende, rund 3.900 Hektar große Landpaket deckt ein in der Vergangenheit bebohrtes magmatisches Sulfidsystem mit noch nicht überprüften elektromagnetischen Leitern ab

Vancouver, BC / 7. Oktober 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. („Copper One“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 6. Oktober 2026 eine Kaufvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit 1594122 B.C. Ltd. (der „Verkäufer“) abgeschlossen hat, um eine 100-prozentige Beteiligung an den Mineralkonzessionsgebieten Sword & Gossan (das „Konzessionsgebiet“) zu erwerben, die sich im westlichen Zentral-Labrador in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador befinden.

Das Konzessionsgebiet umfasst zehn Minerallizenzen mit insgesamt 156 Claims und einer Fläche von etwa 3.900 Hektar und liegt etwa 90 Kilometer nördlich von Churchill Falls auf der Nordseite des Smallwood Reservoir. Es erstreckt sich über das historische Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt Sword (Michikamau), wo frühere Betreiber luftgestützte geophysikalische Untersuchungen, Oberflächenprobenahmen und erste Bohrungen durchgeführt und ein magmatisches Sulfidsystem identifiziert haben, das bislang weitgehend unerprobt ist.

„Der geplante Erwerb von Sword & Gossan würde das nordamerikanische Portfolio an kritischen Metallen von Copper One um eine Nickel-Kupfer-Kobalt-Explorationsmöglichkeit in Labrador erweitern“, sagte David Greenway, President und CEO von Copper One. „Historische Oberflächenprobenahmen und Bohrungen haben Mineralisierungen identifiziert, während mehrere elektromagnetische Leiter noch nicht untersucht wurden. Diese historischen Arbeiten bilden eine Grundlage für weitere technische Bewertungen, während wir das Explorationspotenzial des Konzessionsgebietes bewerten.“

Bedingungen des Erwerbs

Gemäß der Vereinbarung zahlt das Unternehmen dem Verkäufer einen Gesamtbarbetrag in Höhe von 3.650.000 CAD, der wie folgt fällig wird:

Tabelle 1: Kaufpreis und Zahlungsplan

Zahlung Betrag (CAD) Zeitpunkt Erste Zahlung $1.150.000 Einen Werktag nach dem Datum des Inkrafttretens der Vereinbarung (der „Stichtag“)

Zweite Zahlung $2.500.000 Innerhalb von sechs Monaten nach Unterzeichnung der Vereinbarung

Gesamtkaufpreis $3.650.000

Darüber hinaus wird das Unternehmen am ersten und zweiten Jahrestag des Stichtags zwei Vorauszahlungen auf Royalties in Höhe von jeweils 200.000 CAD an den Verkäufer leisten, was insgesamt 400.000 CAD entspricht. Die gesamte Gegenleistung ist in bar zu zahlen; im Zusammenhang mit dem Erwerb werden keine Wertpapiere des Unternehmens ausgegeben.

Das Konzessionsgebiet unterliegt einer bestehenden Net-Smelter-Returns-Royalty („NSR“) in Höhe von 2 % zugunsten des zugrunde liegenden Eigentümers des Konzessionsgebietes (der „Royalty-Inhaber“). Diese Royalty bleibt auch nach Abschluss des Erwerbs weiterhin bestehen. Ein Prozent (1 %) der NSR kann vom Royalty-Inhaber für 2.000.000 CAD in bar erworben werden; dieses Recht kann jederzeit durch schriftliche Mitteilung ausgeübt werden, wodurch sich die NSR auf insgesamt ein Prozent (1 %) reduziert.

Der Abschluss des Erwerbs unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich des zufriedenstellenden Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung durch das Unternehmen, der Genehmigungen durch das Board of Directors, des Erhalts aller erforderlichen Zustimmungen Dritter, der Zustimmung der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) sowie der Voraussetzung, dass sich der Status des Konzessionsgebietes vor dem Abschluss nicht wesentlich zum Nachteil verändert.

Der Verkäufer steht in keinem Naheverhältnis zum Unternehmen. Im Zusammenhang mit der Transaktion sind keine Vermittlergebühren zu zahlen.

Das Konzessionsgebiet Sword & Gossan

Das Konzessionsgebiet umfasst zehn Minerallizenzen – sieben im Projektgebiet Sword und drei im Projektgebiet Gossan – auf den NTS-Kartenblättern 13L05 und 23I08. Es liegt etwa 90 Kilometer nördlich der Stadt Churchill Falls, auf der Nordseite des Smallwood Reservoir im westlichen Zentral-Labrador.

Tabelle 2: Größe des Projektgebietes

Projektgebiet Lizenzen Claims Fläche (ha) Sword 7 57 1.425 Gossan 3 99 2.475 Gesamt 10 156 3.900

Das Konzessionsgebiet ist höffig auf in Intrusionen beherbergte, ultramafisch-mafische magmatische Nickel-Kupfer-Kobalt-Sulfid-Mineralisierungen mit Potenzial für paragenetisch vorkommendes Gold, Platin und Palladium. Als Wirtsgestein sind Leukotroktolith und Troktolith der Michikamau-Intrusion kartiert. Der Verkäufer hat zugesichert, dass sich die Lizenzen in ordnungsgemäßem Zustand befinden. Die nächsten vorgeschriebenen Explorationsaufwendungen in Höhe von insgesamt 31.200 CAD werden zwischen Juli und August 2027 fällig.

Historische Exploration

Das Konzessionsgebiet umfasst ein großes, noch wenig erkundetes magmatisches Nickel-Kupfer-Kobalt-Sulfid-System in der Michikamau-Intrusion, einem der größten Anorthosit-Troktolith-Intrusionskomplexe in Labrador. Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb derselben ausgedehnten geologischen Provinz, in der sich die Nickel-Kupfer-Kobalt-Mine Voisey’s Bay befindet, etwa 300 Kilometer nordöstlich.

Zwischen 2005 und 2007 führten frühere Betreiber ein systematisches Explorationsprogramm auf dem Gelände durch, das nun Teil des Konzessionsgebietes ist. Dazu gehörten eine luftgestützte elektromagnetische und magnetische Vermessung, geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten und Oberflächenprobenahmen sowie ein erstes Diamantkernbohrprogramm. Zu den Highlights dieser historischen Arbeiten zählen:

Mehrere noch nicht überprüfte Leiter. Die luftgestützte Untersuchung hat eine Reihe von vorrangigen elektromagnetischen Leitern abgegrenzt, deren Intensitäten und Geometrien von geophysikalischen Beratern als mit Massivsulfidkörpern vereinbar interpretiert wurden. Die Mehrheit dieser Leiter wurde noch nie durch Bohrungen überprüft.

Nickel-Kupfer-Kobalt-Mineralisierung an der Oberfläche. Bei Prospektionsarbeiten wurden mehrere Gossan-Vorkommen identifiziert, darunter die Vorkommen Gossan 115 und Sword Far North. Historische Oberflächenproben aus diesen Vorkommen zeigten signifikante Nickel-, Kupfer- und Kobaltgehalte.

Durch Bohrungen bestätigte Mineralisierung. Ein Bohrprogramm mit zwei Bohrungen in der leitfähigen Zone Juno durchteufte eine Nickel-Kupfer-Kobalt-Sulfid-Mineralisierung über einen mächtigen Abschnitt. Der Bewertungsbericht des früheren Betreibers empfahl tiefere Bohrungen bei Juno, um ein Zufuhrsystem zur Mineralisierung zu untersuchen.

Günstige Wirtsgesteine. Die Leiter sind in Troktolith und Leukotroktolith beherbergt, denselben Gesteinsarten, die auch die Mineralisierung des Voisey’s-Bay-Typs beherbergen und als mögliche Zufuhrzone zur Michikamau-Intrusion interpretiert wurden – dem günstigsten Milieu für die Anreicherung magmatischer Sulfide.

Das Konzessionsgebiet stellt eine Explorationsmöglichkeit im Frühstadium dar, mit einer dokumentierten Geschichte von Nickel-Kupfer-Kobalt-Mineralisierungen und zahlreichen noch nicht untersuchten geophysikalischen Zielen auf einer Fläche von 3.900 Hektar.

Warnhinweis zu historischen Informationen

Die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Explorationsergebnisse wurden von früheren Betreibern vor dem Einstieg des Unternehmens in das Projekt gemeldet und stammen aus öffentlich zugänglichen Bewertungsberichten und Pressemitteilungen. Keine qualifizierte Person hat im Sinne von National Instrument 43-101 ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historischen Ergebnisse zu verifizieren, und das Unternehmen betrachtet die historischen Informationen nicht als aktuell. Die historischen Ergebnisse dienen lediglich der Veranschaulichung und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. Verweise auf die Lagerstätte Voisey’s Bay dienen ausschließlich der geologischen Einordnung; eine Mineralisierung auf angrenzenden oder nahegelegenen Konzessionen ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf dem Projekt.

Marketingaktivitäten

Das Unternehmen gibt die folgenden Vereinbarungen über Beratungs-, Marketing- und Werbedienstleistungen bekannt.

Gold Standard Media, LLC

Das Unternehmen hat am 6. Oktober 2026 mit Gold Standard Media, LLC („GSM“) eine Verlängerungsvereinbarung hinsichtlich seiner Werbevereinbarung vom 19. Juni 2026 abgeschlossen. Durch die Verlängerungsvereinbarung wird die Laufzeit der bestehenden Vereinbarung um weitere sechs Monate bis zum 19. Juni 2027 verlängert. Principal von GSM ist Kenneth Ameduri. Die Geschäftsanschrift lautet 723 W. University Avenue, #110-283, Georgetown, Texas 78626, Vereinigte Staaten. GSM ist per E-Mail unter CEO@goldstandardir.com oder telefonisch unter +1 512-846-1723 erreichbar. GSM ist vom Unternehmen unabhängig, und das Unternehmen wird als Gegenleistung für die Dienstleistungen von GSM keine Optionen oder sonstigen Wertpapiere ausgeben.

Interactive Offers, LLC

Das Unternehmen hat am 6. Oktober 2026 mit Interactive Offers, LLC („Interactive Offers“) eine Dienstleistungsvereinbarung über die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich digitales Marketing und Investor Awareness abgeschlossen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von bis zu zwölf Monaten und sieht ein Werbebudget von bis zu 250.000 USD vor. Die Geschäftsanschrift lautet 327 Plaza Real, Suite 319, Boca Raton, Florida 33432, Vereinigte Staaten. Interactive Offers ist per E-Mail unter support@interactiveoffers.com oder telefonisch unter +1 844-563-3377 erreichbar.

Interactive Offers und seine Principals sind vom Unternehmen unabhängig, und die Vergütung erfolgt ausschließlich in bar. Das Unternehmen wird als Gegenleistung für die Dienstleistungen von Interactive Offers keine Optionen oder sonstigen Wertpapiere ausgeben.

Stockwatch

Das Unternehmen hat Stockwatch mit der Erbringung von gesponserten E-Mail-Versand- und Werbedienstleistungen für 8.137,50 CAD beauftragt. Stockwatch wird von Canjex Publishing Ltd. („Canjex“) betrieben. Die Postanschrift lautet Box 10371, Pacific Centre, 700 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia V7Y 1J6, Kanada. Stockwatch ist per E-Mail unter sales@stockwatch.com oder telefonisch unter +1 604-687-1500 erreichbar.

Canjex ist vom Unternehmen unabhängig. Das Unternehmen wird als Gegenleistung für die Dienstleistungen von Canjex keine Optionen oder sonstigen Wertpapiere ausgeben.

Revivxl Collective Inc.

Das Unternehmen hat am 6. Oktober 2026 mit Revivxl Collective Inc. („Revivxl“) eine Vereinbarung über unabhängige Beratungsleistungen abgeschlossen, die die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit digitalem Marketing und Markenbildung vorsieht. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zwölf Monaten und sieht eine einmalige Beratungsgebühr in Höhe von 250.000 CAD vor. Principal von Revivxl ist Danilen Villanueva. Die Geschäftsanschrift lautet 510 Clark Drive, Vancouver, British Columbia, V5L 3H7. Revivxl ist per E-Mail unter hello@revivxl.com oder telefonisch unter 778-990-9150 erreichbar.

Revivxl ist vom Unternehmen unabhängig. Das Unternehmen wird als Gegenleistung für die Dienstleistungen von Revivxl keine Optionen oder sonstigen Wertpapiere ausgeben.

1248787 B.C. Ltd.

Das Unternehmen hat am 6. Oktober 2026 mit 1248787 B.C. Ltd. eine Vereinbarung über unabhängige Beratungsleistungen abgeschlossen, die die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Research und Entwicklung im Bereich der öffentlichen Kapitalmärkte vorsieht. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zwölf Monaten und sieht eine einmalige Beratungsgebühr in Höhe von 250.000 CAD vor.

Principal von 1248787 B.C. Ltd. ist Jatinder Dhaliwal. Die Geschäftsanschrift lautet 102-1102 Hornby Street, Vancouver, BC V6Z 1V8. Das Unternehmen ist per E-Mail unter Dhaliwal.jat@gmail.com oder telefonisch unter 604-368-3551 erreichbar.

1248787 B.C. Ltd. ist vom Unternehmen unabhängig. Das Unternehmen wird im Zusammenhang mit den von 1248787 B.C. Ltd. erbrachten Dienstleistungen keine Optionen oder sonstigen Wertpapiere ausgeben.

bullVestor Medien GmbH

Das Unternehmen hat am 6. Oktober 2026 mit bullVestor Medien GmbH („bullVestor“) eine Vereinbarung über Marketingdienstleistungen abgeschlossen, die die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Content-Erstellung und -Management, Online-Sichtbarkeit, Werbekampagnen, Projektmanagement und Medienverbreitung vorsieht. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von sechs Monaten und sieht Gebühren von bis zu 400.000 EUR vor. Geschäftsführer von bullVestor ist Helmut Pollinger. Die Geschäftsanschrift lautet Gutenhofen 4, 4300 St. Valentin, Österreich. bullVestor ist per E-Mail unter kontakt@bullvestor.com oder telefonisch unter +43 7435 54077-0 erreichbar.

bullVestor ist vom Unternehmen unabhängig. Das Unternehmen wird als Gegenleistung für die Dienstleistungen von bullVestor keine Optionen oder sonstigen Wertpapiere ausgeben.

The Maple Index Inc.

Das Unternehmen hat am 6. Oktober 2026 mit The Maple Index Inc. („Maple“) eine Beratungsvereinbarung über die Erbringung von Dienstleistungen zur Steigerung der Marktpräsenz abgeschlossen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von sechs Monaten und sieht eine Vergütung in Höhe von 60.000 $ vor. Das Unternehmen kann die Vereinbarung um weitere drei Monate verlängern, wobei hierfür eine Vergütung von bis zu 120.000 CAD vorgesehen ist. Principal von Maple ist Dan Skubay. Die Geschäftsanschrift lautet Unit 404, 7184 120th Street, Surrey, British Columbia V3W 0M6, Kanada. Maple ist per E-Mail unter Admin@themaplemarkets.ca oder telefonisch unter +1 (778) 918-3953 erreichbar.

Maple ist vom Unternehmen unabhängig. Das Unternehmen wird Maple im Zusammenhang mit der Vereinbarung oder den erbrachten Dienstleistungen keine Optionen oder sonstigen Wertpapiere ausgeben.

Market Equities Limited

Das Unternehmen hat Market Equities Limited („Market Equities“) mit der Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmenskommunikation und digitales Marketing zur Steigerung der öffentlichen Bekanntheit des Unternehmens gegen eine Vergütung von 12.500 USD beauftragt.

Die Geschäftsanschrift von Market Equities lautet Courtyard, Manor House, 3 Church Road, Malahide, Co. Dublin, K36 AK25, Irland. Market Equities ist per E-Mail unter karl@marketequities.ie oder telefonisch unter +353 89 6123679 erreichbar.

Market Equities ist vom Unternehmen unabhängig. Das Unternehmen wird Market Equities im Zusammenhang mit den erbrachten Dienstleistungen keine Optionen oder sonstigen Wertpapiere ausgeben.

Restricted Stock Units („RSUs“)

Das Unternehmen gibt die Ausgabe von 3.450.000 RSUs an Führungskräfte, Direktoren und Berater des Unternehmens bekannt. Die RSUs haben eine Laufzeit von einem Jahr und unterliegen den Bestimmungen des Restricted Share Unit Plan des Unternehmens (der „RSU-Plan“).

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die KI-Infrastruktur und Rechenzentren, für erneuerbare Energien, den Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein Porphyr-Kupferprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit hervorragender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines großen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich von Campbell River in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, eines geologischen Gürtels, der für bedeutende Porphyr-Kupfer- und Skarnmineralisierungen bekannt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Redonda das Potenzial hat, sich zu einem bedeutenden langfristigen Explorations-Asset zu entwickeln, da im Rahmen der systematischen Exploration weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems untersucht werden.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit Potenzial für Kupfer, Zink, Silber und Gold und weist darüber hinaus Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung auf.

Copper One hält über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Rooinek Mining Corp. zudem eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Sport in Utah und erweitert damit das Portfolio des Unternehmens an nordamerikanischen Kupfer-Explorations-Assets.

Copper One hat eine Kauf- und Verkaufsvereinbarung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an den Mineralkonzessionen Sword & Gossan im westlichen Zentral-Labrador in der Provinz Neufundland und Labrador abgeschlossen.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und die Schaffung langfristigen Werts für die Aktionäre durch eine disziplinierte Exploration und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Im Namen des Board of Directors von Copper One Resources Corp.:

“David Greenway”

David C. Greenway, CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Copper One Resources Corp.

Telefon: +1 (236) 788-0643

E-Mail: info@copperone.com

Website: www.copperone.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen bezüglich des Abschlusses des Erwerbs; des Zeitpunkts und der Höhe der Zahlungen im Rahmen der Vereinbarung, einschließlich der zweiten Zahlung und der vorgezogenen Royalties; der Übernahme der NSR zum Zeitpunkt des Abschlusses; der Eintragung und Übertragung des Eigentums an dem Projekt; des Erhalts der Genehmigung durch die CSE und aller erforderlichen Zustimmungen Dritter; der Fähigkeit des Unternehmens, die im Rahmen der Vereinbarung erforderlichen Zahlungen zu finanzieren; der Pläne des Unternehmens, historische Explorationsdaten auszuwerten, Explorationsziele zu verfeinern und künftige Explorationsprogramme festzulegen; sowie des Explorationspotenzials des Projekts.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Einschätzungen der Unternehmensleitung, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich der Annahmen, dass die Bedingungen für den Abschluss des Erwerbs erfüllt werden, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen eingeholt werden, das Eigentumsrecht an dem Projekt übertragen und eingetragen werden kann, das Unternehmen über ausreichende Finanzmittel verfügen wird, um seinen Verpflichtungen aus der Übernahmevereinbarung nachzukommen, und dass historische Explorationsdaten und geologische Interpretationen eine angemessene Basis für die weitere Bewertung bilden. Obwohl die Unternehmensleitung diese Annahmen für angemessen hält, können sie sich als unrichtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem das Nichterfüllen der Bedingungen für den Abschluss des Erwerbs oder das Nichterhalten der erforderlichen Genehmigungen oder Zustimmungen; Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der Übertragung oder Eintragung des Eigentumsrechts an dem Projekt; Risiken in Bezug auf Eigentumsrechte, Besitzverhältnisse und den Status von Mineralclaims; die Fähigkeit des Unternehmens, die zweite Zahlung, vorgezogene Royalties und künftige Explorationsaktivitäten zu finanzieren; das Vertrauen auf historische Explorationsdaten, die vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft wurden; die mit der Mineralexploration und -erschließung verbundenen inhärenten Risiken und Ungewissheiten; Schwankungen der Rohstoffpreise; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder staatlichen Richtlinien; allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Die Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Auflistung von Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist.

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Die Copper One Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,96 % und einem Kurs von 0,291EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.