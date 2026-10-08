Socfin veröffentlicht seine Nachhaltigkeitsstrategie 2026-2031 und die aktualisierte Richtlinie zur verantwortungsvollen Unternehmensführung

FRIBOURG, Schweiz, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Socfin-Gruppe, ein agroindustrieller Konzern, der in Afrika und Asien Naturkautschuk und Palmöl produziert, hat ihre Nachhaltigkeitsstrategie für den Zeitraum 2026–2031 sowie eine aktualisierte Richtlinie zum verantwortungsvollen Management (Responsible Management Policy, RMP) veröffentlicht und damit einen gemeinsamen Ansatz festgelegt, der die Prioritäten der Gruppe in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung bis 2031 vorgeben soll.

Der Palmöl- und Naturkautschuk-Konzern legt fünf ESG-Schwerpunkte für seine Aktivitäten in Afrika und Asien fest, die von der Rückverfolgbarkeit der Lieferkette bis hin zur Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte reichen.

Die beiden Dokumente sind so konzipiert, dass sie zusammenwirken. Die Nachhaltigkeitsstrategie legt die langfristige Ausrichtung, die Prioritäten und den Fahrplan von Socfin fest, während der RMP die Verpflichtungen, die Governance-Grundsätze und die Zuständigkeiten darlegt, die als Leitlinien für die Umsetzung dienen. Zusammen mit dem Nachhaltigkeitsaktionsplan verbinden sie Verpflichtungen mit der Umsetzung, der Leistungsüberwachung und der kontinuierlichen Verbesserung.

Die Strategie gliedert sich in fünf Schwerpunkte:

Stärkung der Regierungsführung und der Transparenz

Natur- und Klimaschutz

Menschen und Gemeinschaften stärken

Aufbau verantwortungsvoller und rückverfolgbarer Lieferketten

Die ESG-Leistung vorantreiben

Diese Schwerpunkte umfassen Biodiversität, Menschenrechte, Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette, Zuverlässigkeit von ESG-Daten, Zertifizierungen und strategische Partnerschaften.

Der aktualisierte RMP baut auf Grundsätzen auf, die erstmals 2017 eingeführt und 2022 überarbeitet wurden. Sie steht im Einklang mit den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, den Grundsätzen und Kriterien des Runden Tisches für nachhaltiges Palmöl (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) sowie dem politischen Rahmenwerk der Globalen Plattform für nachhaltigen Naturkautschuk (Global Platform for Sustainable Natural Rubber, GPSNR).

Die Umsetzung erfolgt nach einem dreistufigen Fahrplan bis 2031, der von der Einhaltung der Vorgaben, der Strukturierung und der Stärkung der Verpflichtungen in den Jahren 2026–2027 über die Umsetzung und Konsolidierung in den Jahren 2028–2029 bis hin zu einer verstärkten Konzentration auf die Leistungsüberwachung und kontinuierliche Verbesserung in den Jahren 2030–2031 reicht.

„Diese Strategie gibt uns eine klare Richtung für die nächste Etappe unseres Weges zur Nachhaltigkeit vor. Sie bündelt unsere Prioritäten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in einem gemeinsamen Fahrplan und stärkt den Zusammenhang zwischen unseren Verpflichtungen, deren Umsetzung und der Art und Weise, wie wir den Fortschritt konzernweit messen." Céline Schmitz, Leiterin Nachhaltigkeit, Socfin-Gruppe

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung und rufen Sie die Dokumente ab

Über Socfin

Socfin wurde 1905 gegründet und ist ein internationaler agroindustrieller Konzern, der im Bereich der tropischen Landwirtschaft tätig ist und dessen Aktivitäten sich in erster Linie auf die Produktion von Naturkautschuk und Palmöl konzentrieren. Die Gruppe ist in 10 Ländern in Afrika und Asien tätig und kann auf langjährige Erfahrung in der landwirtschaftlichen Entwicklung zurückgreifen. Sein Ansatz basiert auf der schrittweisen Stärkung der Umwelt- und Sozialpraktiken, einer konstruktiven Einbindung der Interessengruppen und einem Prozess der kontinuierlichen Verbesserung im Einklang mit international anerkannten Standards.

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