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    Daimler Truck verkauft deutlich mehr als im schwachen Vorjahresquartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Daimler Truck verkauft 26 Prozent mehr Fahrzeuge
    • Nordamerika verzeichnet dank Erholung kräftige Zuwächse
    • Mercedes-Benz wächst, Busse und Elektro-Lkw schwächeln
    Daimler Truck verkauft deutlich mehr als im schwachen Vorjahresquartal
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im dritten Quartal deutlich mehr Lkw an die Kunden verkauft als im sehr schwachen Vorjahreszeitraum. In den drei Monaten setzte der Dax-Konzern insgesamt 91.260 Fahrzeuge ab und damit 26 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Schwaben am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen mitteilten. Insbesondere in der für das Unternehmen lukrativsten Region Nordamerika legten die Verkäufe mit einem Anstieg von über der Hälfte deutlich zu. Dort waren im Vorjahr wegen der Zollkapriolen von US-Präsident Donald Trump die Verkäufe eingebrochen. Aber auch die vor allem in Europa und Südamerika starke Lkw-Marke Mercedes-Benz konnte ihre Verkäufe steigern, während es bei den Bussen und bei Elektro-LKW schlechter lief.

    Mit dem deutlichen Plus beim Gesamtabsatz befindet sich Daimler Truck wieder in der Spur der Besserung. Allerdings belastet die Schwäche der Wirtschaft in Europa und insbesondere auf dem Heimatmarkt Deutschland den Konzern weiter. Am 6. November stellt das Management um Chefin Karin Radström die finanziellen Ergebnisse aus dem dritten Quartal vor./men/stk

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    Daimler Truck Holding

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 24.980 auf Ariva Indikation (08. Oktober 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Daimler Truck Holding Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -4,34 %/+54,53 % bedeutet.





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