DAX rutscht wieder unter 25 000 Punkte – Gute Nachrichten reichen nicht mehr

Auch die bislang robuste Technologie-Rally verliert an Dynamik. Selbst die starken Quartalszahlen von Samsung Electronics konnten keine Anschlusskäufe bei Halbleiteraktien auslösen. Stattdessen nutzten Anleger die guten Nachrichten für Gewinnmitnahmen. Wenn selbst überzeugende Unternehmenszahlen nicht mehr für steigende Kurse sorgen, ist das ein Warnsignal für die gesamte Aktienrally.

Die Fed nimmt die Inflationsrisiken offenbar ernster als von manchen Investoren erhofft. Selbst die starke Nachfrage bei der jüngsten Auktion von US-Staatsanleihen konnte den Renditeanstieg nur kurzfristig bremsen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gleichzeitig bleiben der Krieg im Iran und die hohen Energiepreise zentrale Belastungsfaktoren. Sie schüren die Inflation, erhöhen den Druck auf die Notenbanken und treiben die Finanzierungskosten nach oben. Damit verschiebt sich zunehmend das Kräfteverhältnis zwischen Aktien und Anleihen. Je attraktiver die Renditen am Anleihemarkt werden, desto stärker müssen Aktien ihre hohen Bewertungen rechtfertigen.

Die Börsen verlieren damit gleich an mehreren Stellen ihren bisherigen Rückenwind. Solange weder bei den Energiepreisen noch bei den Anleiherenditen Entspannung eintritt, dürfte die Bereitschaft zu größeren Aktienkäufen begrenzt bleiben. Für den DAX zeichnet sich heute eine Handelsspanne zwischen 24 900 und 25 250 Punkten ab.

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