BERENBERG stuft Vincorion auf 'Buy'
Foto: adobe.stock.com
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Vincorion habe mit dem Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Prognose für 2026 erhöht, schrieb Lasse Stueben in einem Kommentar am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) an./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 18,46EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Lasse Stueben
Analysiertes Unternehmen: Vincorion
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27
Kursziel alt: 27
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lasse Stueben
Analysiertes Unternehmen: Vincorion
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27
Kursziel alt: 27
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte