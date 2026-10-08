BERENBERG stuft Vincorion auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Vincorion habe mit dem Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Prognose für 2026 erhöht, schrieb Lasse Stueben in einem Kommentar am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) an./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 18,46EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: Vincorion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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