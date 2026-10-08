JEFFERIES stuft Porsche AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Ton des Managements sei nüchtern gewesen, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussagen zu den Marken und ihrer Positionierung, zur Optimierung der Kosten, der Kapitaleffizienz und den Ausschüttungen seien überwiegend so erwartet worden./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 42,01EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 49,00 € , was eine Steigerung von +13,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer