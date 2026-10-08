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    KI-Boom mit kleinem Dämpfer

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    TSMC: Umsatz springt im September um 54,6 % – doch ein Detail sticht heraus

    TSMC setzt im September 16,03 Milliarden US-Dollar um und legt stark zu. Doch der Vergleich mit August zeigt einen kleinen Knick. Für den Chipfertiger von Nvidia und Apple folgt nächste Woche der nächste große Prüfstein.

    KI-Boom mit kleinem Dämpfer - TSMC: Umsatz springt im September um 54,6 % – doch ein Detail sticht heraus
    Foto: David Chang - EPA

    Der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiter TSMC erzielte im September einen Umsatz von 511,86 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht 16,03 Milliarden US-Dollar und einem Plus von 54,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Der Haken steckt jedoch im Monatsvergleich: Gegenüber dem August sanken die Erlöse um 0,6 Prozent. Das starke Wachstum zum Vorjahr steht somit einem leichten Rückgang zum Vormonat gegenüber. Für das gesamte dritte Quartal kam TSMC auf rund 1,49 Billionen Taiwan-Dollar Umsatz.

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    Zu den Kunden des Konzerns gehören Nvidia und Apple. TSMC zählt zu den großen Gewinnern der stark gestiegenen Nachfrage nach fortschrittlichen KI-Chips. Die Zahlen für September zeigen, wie kräftig das Geschäft gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.

    Auch bei der Fertigungstechnologie stellt TSMC die Weichen: So hat sich der Konzern im September für den Einsatz von ASMLs High-NA-EUV-Lithografieanlagen entschieden. Diese dienen der Herstellung noch fortschrittlicherer Chips. Damit gehört TSMC neben Samsung Electronics zu den Unternehmen, die auf diese Technologie setzen.

    Noch vor der Veröffentlichung der Monatszahlen schloss die Aktie an der Börse 1,35 Prozent tiefer bei 2.550 Taiwan-Dollar. Der nächste wichtige Termin folgt bereits in der kommenden Woche, wenn TSMC seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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