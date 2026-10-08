🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsargenx AktievorwärtsNachrichten zu argenx
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Argenx erleidet Studienflop mit Mittel gegen Autoimmunkrankheit Sjögren

    Für Sie zusammengefasst
    • Argenx stoppt Phase-III-Studie zu Sjögren
    • Zwischenanalyse: primäres Studienziel unerreichbar
    • FB102 erzielt positive Ergebnisse bei Zöliakie
    Argenx erleidet Studienflop mit Mittel gegen Autoimmunkrankheit Sjögren
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Das Biotechunternehmen Argenx hat bei seinen Medikamententests einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Unternehmen stoppte eine weit vorangeschrittene Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms. Dabei handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, zu deren Symptomen unter anderem starke Erschöpfung und extreme Trockenheit von Mund und Augen gehören. Eine Zwischenanalyse habe gezeigt, dass das wichtigste Ziel der Tests nicht erreicht werden könne, teilte Argenx zur Begründung am Donnerstag mit.

    In der Studie sollte untersucht werden, ob sich die Aktivität der Krankheit nach 48 Wochen stärker verringert als bei der Vergabe eines Placebo. Die Aktie rutschte vorbörslich auf die Nachricht deutlich ab.

    Argenx erwirtschaftet sein Geld derzeit zu fast 100 Prozent mit dem Wirkstoff Efgartigimod Alfa, der zur Behandlung der schweren Muskelschwächekrankheit Myasthenia gravis (Mg) eingesetzt wird. Das Unternehmen ist daher auf der Suche auch nach anderen Wachstumstreibern.

    Gleichzeitig erzielte Argenx zuletzt mit dem Wirkstoffkandidaten FB102 in einer Studie der mittleren Phase - also Phase II - zur Behandlung von Zöliakie ein positives Ergebnis. Das wichtigste Ziel der Tests sei erreicht worden, hieß es in einer weiteren Meldung vom Donnerstag. Bei der Autoimmunerkrankung Zöliakie wird der Dünndarm durch Gluten geschädigt. Das Unternehmen will den Wirkstoff nun weiterentwickeln und in die entscheidende Studienphase III überführen./tav/mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie

    Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,70 % und einem Kurs von 750 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 993,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der argenx Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 925,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von +35,27 %/+104,74 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Argenx erleidet Studienflop mit Mittel gegen Autoimmunkrankheit Sjögren Das Biotechunternehmen Argenx hat bei seinen Medikamententests einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Unternehmen stoppte eine weit vorangeschrittene Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms. Dabei …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     