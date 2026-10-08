Argenx erleidet Studienflop mit Mittel gegen Autoimmunkrankheit Sjögren

In der Studie sollte untersucht werden, ob sich die Aktivität der Krankheit nach 48 Wochen stärker verringert als bei der Vergabe eines Placebo. Die Aktie rutschte vorbörslich auf die Nachricht deutlich ab.

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Das Biotechunternehmen Argenx hat bei seinen Medikamententests einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Unternehmen stoppte eine weit vorangeschrittene Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms. Dabei handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, zu deren Symptomen unter anderem starke Erschöpfung und extreme Trockenheit von Mund und Augen gehören. Eine Zwischenanalyse habe gezeigt, dass das wichtigste Ziel der Tests nicht erreicht werden könne, teilte Argenx zur Begründung am Donnerstag mit.

Argenx erwirtschaftet sein Geld derzeit zu fast 100 Prozent mit dem Wirkstoff Efgartigimod Alfa, der zur Behandlung der schweren Muskelschwächekrankheit Myasthenia gravis (Mg) eingesetzt wird. Das Unternehmen ist daher auf der Suche auch nach anderen Wachstumstreibern.

Gleichzeitig erzielte Argenx zuletzt mit dem Wirkstoffkandidaten FB102 in einer Studie der mittleren Phase - also Phase II - zur Behandlung von Zöliakie ein positives Ergebnis. Das wichtigste Ziel der Tests sei erreicht worden, hieß es in einer weiteren Meldung vom Donnerstag. Bei der Autoimmunerkrankung Zöliakie wird der Dünndarm durch Gluten geschädigt. Das Unternehmen will den Wirkstoff nun weiterentwickeln und in die entscheidende Studienphase III überführen./tav/mis/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,70 % und einem Kurs von 750 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 993,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der argenx Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 925,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von +35,27 %/+104,74 % bedeutet.





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