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    Getchell Gold Corp. gibt Abschluss einer strategischen Investition von Buzbuzian Capital Corp. in Höhe von 300.000 Dollar bekannt

    Getchell Gold Corp. gibt Abschluss einer strategischen Investition von Buzbuzian Capital Corp. in Höhe von 300.000 Dollar bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, BC / 7. Oktober 2026 / IRW-Press / Getchell Gold Corp. („Getchell“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GTCH; OTCQB: GGLDF; FWB: GGA1) freut sich bekannt zu geben, dass es die bereits angekündigte strategische Investition (das „Angebot“) von Buzbuzian Capital Corp. („BCC“) in Höhe von insgesamt 300.000 Dollar abgeschlossen hat.

     

    Im Zusammenhang mit dem Angebot gab das Unternehmen 1.000.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) an BCC aus. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) und einem halben Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt BCC bis zum 7. Oktober 2028 zum Erwerb einer weiteren Aktie zu einem Preis von 0,35 Dollar pro Aktie.

     

    Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Fondaway Canyon sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

     

    Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist, die am 8. Februar 2027 endet. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne eine entsprechende Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungspflichten weder angeboten noch verkauft werden.

     

    Über Buzbuzian Capital Corp.

     

    Buzbuzian Capital Corp. ist ein kanadisches Family Office, das ein Anlageportfolio aus börsennotierten Unternehmen und Unternehmen vor dem Börsengang (Pre-IPO) in den Bereichen Rohstoffe und Technologie sowie verschiedenen Sondersituationen verwaltet. Buzbuzian Capital Corp. wirbt weder um Investitionen Dritter noch nimmt das Unternehmen solche Investitionen an.

     

    Weitere Informationen finden Sie unter: www.buzbuzian.com.

     

    Über Getchell Gold Corp.

     

    Getchell Gold Corp. ist ein auf die Gold- und Kupferexploration im US-Bundesstaat Nevada spezialisiertes Unternehmen, dessen Aktien an der CSE (GTCH), am OTCQB (GGLDF) und an der FWB (GGA1) gehandelt werden. Das Unternehmen konzentriert seine Aktivitäten hauptsächlich auf sein am weitesten fortgeschrittenes Projekt Fondaway Canyon, einen ehemaligen Goldproduktionsbetrieb mit einer umfangreichen Mineralressourcenschätzung und einer soliden vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA).

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