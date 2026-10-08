RBC stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev von 93 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Bierbrauer profitiere weiterhin von seiner Positionierung in den Schwellenländern, wo die Musik spiele, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 17:33 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 66,16EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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