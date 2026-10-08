🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    ONLYOFFICE 10.0 erweitert seine Open-Source-Office-Suite um KI-Tools, modulare Anwendungen und verbesserte Sicherheit

    SINGAPUR, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- ONLYOFFICE präsentiert das große Herbst-Update 10.0 mit kontextbezogenen KI-Tools von direkt in den Editoren, neuen modularen Apps und einer erheblichen Verbesserung der Sicherheit. Rund 50 neue Funktionen und mehr als 1.000 Fehlerbehebungen für den Online-, Desktop- und Mobil-Editor.

    Your professional secure office suite now powered by AI

    KI, die Ihre Dokumente versteht – in jedem Editor

    ONLYOFFICE 10.0 integriert kontextbezogene KI in die Editoren für Dokumente, Tabellen, Präsentationen und PDF-Dateien. Über eine eigene KI-Registerkarte mit integriertem Chat können Teams Entwürfe erstellen, Zusammenfassungen erstellen, Texte übersetzen, Inhalte bereinigen und formatieren, ohne die Datei verlassen oder Inhalte in ein separates Tool kopieren zu müssen.

    KI vereinfacht die tägliche Arbeit: Rechtsabteilungen können Verträge zusammenfassen, Analysten können Prognosen oder Pivot-Tabellen erstellen, und Führungskräfte können Ideen in strukturierte Präsentationen umsetzen.

    Vorgefertigte Eingabeaufforderungen, benutzerdefinierte KI-Aktionen, Assistenten und gespeicherte Eingabeaufforderungen helfen Teams dabei, Arbeitsabläufe zu optimieren und Routineaufgaben zu automatisieren.

    Unternehmen bestimmen, wie KI eingesetzt wird, und wählen Modelle anhand von Qualität, Geschwindigkeit und Kosten aus. Cloud-Nutzer können ONLYOFFICE AI über OpenRouter aktivieren, während Server-Installationen jedes beliebige Modell verbinden können, einschließlich lokaler Modelle. Vertrauliche Daten verbleiben innerhalb der Infrastruktur.

    Neue modulare Apps

    Mit dieser Version werden vier kostenlose Apps vorgestellt, die ONLYOFFICE Docs (unter der AGPL v3) erweitern. KI-Agenten automatisieren den Arbeitsbereich mithilfe von – einer intelligenten Suche, einer personalisierten Wissensdatenbank und erweiterten Schlussfolgerungsfähigkeiten, die von MCP-Servern unterstützt werden. Formulare optimieren die Datenerfassung und die Auswertung der Antworten. „Files" zentralisiert die Dokumentenspeicherung und verfügt über Zugriffskontrollen. Rooms unterstützt die sichere Zusammenarbeit, einschließlich virtueller Datenräume für vertrauliche Inhalte. In der Cloud sind die Apps standardmäßig aktiviert. Auf Servern lassen sie sich mit einem einzigen Befehl installieren.

    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    ONLYOFFICE 10.0 erweitert seine Open-Source-Office-Suite um KI-Tools, modulare Anwendungen und verbesserte Sicherheit SINGAPUR, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ - ONLYOFFICE präsentiert das große Herbst-Update 10.0 mit kontextbezogenen KI-Tools von direkt in den Editoren, neuen modularen Apps und einer erheblichen Verbesserung der Sicherheit. Rund 50 neue Funktionen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     