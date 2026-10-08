ONLYOFFICE 10.0 erweitert seine Open-Source-Office-Suite um KI-Tools, modulare Anwendungen und verbesserte Sicherheit

SINGAPUR, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- ONLYOFFICE präsentiert das große Herbst-Update 10.0 mit kontextbezogenen KI-Tools von direkt in den Editoren, neuen modularen Apps und einer erheblichen Verbesserung der Sicherheit. Rund 50 neue Funktionen und mehr als 1.000 Fehlerbehebungen für den Online-, Desktop- und Mobil-Editor.

KI, die Ihre Dokumente versteht – in jedem Editor

ONLYOFFICE 10.0 integriert kontextbezogene KI in die Editoren für Dokumente, Tabellen, Präsentationen und PDF-Dateien. Über eine eigene KI-Registerkarte mit integriertem Chat können Teams Entwürfe erstellen, Zusammenfassungen erstellen, Texte übersetzen, Inhalte bereinigen und formatieren, ohne die Datei verlassen oder Inhalte in ein separates Tool kopieren zu müssen.

KI vereinfacht die tägliche Arbeit: Rechtsabteilungen können Verträge zusammenfassen, Analysten können Prognosen oder Pivot-Tabellen erstellen, und Führungskräfte können Ideen in strukturierte Präsentationen umsetzen.

Vorgefertigte Eingabeaufforderungen, benutzerdefinierte KI-Aktionen, Assistenten und gespeicherte Eingabeaufforderungen helfen Teams dabei, Arbeitsabläufe zu optimieren und Routineaufgaben zu automatisieren.

Unternehmen bestimmen, wie KI eingesetzt wird, und wählen Modelle anhand von Qualität, Geschwindigkeit und Kosten aus. Cloud-Nutzer können ONLYOFFICE AI über OpenRouter aktivieren, während Server-Installationen jedes beliebige Modell verbinden können, einschließlich lokaler Modelle. Vertrauliche Daten verbleiben innerhalb der Infrastruktur.

Neue modulare Apps

Mit dieser Version werden vier kostenlose Apps vorgestellt, die ONLYOFFICE Docs (unter der AGPL v3) erweitern. KI-Agenten automatisieren den Arbeitsbereich mithilfe von – einer intelligenten Suche, einer personalisierten Wissensdatenbank und erweiterten Schlussfolgerungsfähigkeiten, die von MCP-Servern unterstützt werden. Formulare optimieren die Datenerfassung und die Auswertung der Antworten. „Files" zentralisiert die Dokumentenspeicherung und verfügt über Zugriffskontrollen. Rooms unterstützt die sichere Zusammenarbeit, einschließlich virtueller Datenräume für vertrauliche Inhalte. In der Cloud sind die Apps standardmäßig aktiviert. Auf Servern lassen sie sich mit einem einzigen Befehl installieren.