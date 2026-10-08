BERENBERG stuft JCDecaux auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für JCDecaux auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Davide Amorim sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie keinerlei Anzeichen einer nachlassenden Dynamik bei dem Außenwerbespezialisten. Das Unternehmen biete eine der besten strukturellen Wachstumsstories in der Branche./mis/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 24,30EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Davide Amorim

Analysiertes Unternehmen: JCDecaux

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

