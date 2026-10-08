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    Besonders beachtet!

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    Newron Pharmaceuticals Aktie im freien Fall - -19,80 % - 08.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Newron Pharmaceuticals Aktie bisher Verluste von -19,80 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Newron Pharmaceuticals Aktie.

    Besonders beachtet! - Newron Pharmaceuticals Aktie im freien Fall - -19,80 % - 08.10.2026
    Foto: Newron Pharmaceuticals SpA

    Newron Pharmaceuticals ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf ZNS-Erkrankungen. Hauptprodukt: Safinamid (Xadago) gegen Parkinson, weitere Pipeline u.a. in Schizophrenie. Marktstellung: kleiner Nischenplayer, stark partnerabhängig. Wichtige Konkurrenten: Lundbeck, UCB, AbbVie, Teva. Mögliche USPs: Spezialisierung auf ZNS, differenzierte Wirkmechanismen, Orphan- und Nischenindikationen.

    Newron Pharmaceuticals aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.10.2026

    Mit einer Performance von -19,80 % musste die Newron Pharmaceuticals Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Newron Pharmaceuticals Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,44 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -19,80 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Newron Pharmaceuticals Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -57,69 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Newron Pharmaceuticals Aktie damit um -35,14 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -56,69 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Newron Pharmaceuticals um -78,76 % verloren.

    Newron Pharmaceuticals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -35,14 %
    1 Monat -56,69 %
    3 Monate -57,69 %
    1 Jahr -64,38 %
    Stand: 08.10.2026, 09:08 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Newron Pharmaceuticals Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den US-Rekrutierungsstopp für Evenamide wegen FDA-Bedenken zu möglichen Herzrhythmusstörungen und Todesfällen. Diskutiert werden zusätzliche Herzuntersuchungen, Verzögerungen, höhere Kosten, eine mögliche Kapitalerhöhung und Risiken für den US-Marktzugang sowie den Aktienkurs. Dem stehen Hoffnungen auf die Fortsetzung der US-Studie, die außerhalb der USA laufenden Studien und langfristiges Kurspotenzial gegenüber.

    Zur Newron Pharmaceuticals Diskussion

    Informationen zur Newron Pharmaceuticals Aktie

    Es gibt 19 Mio. Newron Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,18 Mio. € wert.

    FDA prüft mögliches Herzrisiko: US-Studie zu Newrons Evenamide pausiert


    ### FDA prüft Sicherheitssignal bei Newrons Schizophrenie-Mittel Evenamide Newron Pharmaceuticals hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die angekündigte schriftliche Begründung für den klinischen Stopp an US-Studienzentren erhalten. Der Konzern …

    Newron Pharmaceuticals, Deutsche Konsum REIT-AG & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    FDA sieht mögliches Sicherheitssignal bei Evenamide


    Newron hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die schriftliche Begründung für den klinischen Hold bei amerikanischen Studienzentren der Phase-3-Studie ENIGMA-TRS 2 erhalten. Die Behörde sieht mögliche Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit dem …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    UCB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,49 %.

    Newron Pharmaceuticals Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Newron Pharmaceuticals Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Newron Pharmaceuticals Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Newron Pharmaceuticals

    -8,52 %
    -23,35 %
    -48,82 %
    -50,00 %
    -57,90 %
    +20,37 %
    +253,26 %
    -52,47 %
    ISIN:IT0004147952WKN:A0LF18
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