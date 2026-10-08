Newron Pharmaceuticals Aktie im freien Fall - -19,80 % - 08.10.2026

Mit einer Performance von -19,80 % musste die Newron Pharmaceuticals Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Newron Pharmaceuticals Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,44 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -19,80 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Newron Pharmaceuticals ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf ZNS-Erkrankungen. Hauptprodukt: Safinamid (Xadago) gegen Parkinson, weitere Pipeline u.a. in Schizophrenie. Marktstellung: kleiner Nischenplayer, stark partnerabhängig. Wichtige Konkurrenten: Lundbeck, UCB, AbbVie, Teva. Mögliche USPs: Spezialisierung auf ZNS, differenzierte Wirkmechanismen, Orphan- und Nischenindikationen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Newron Pharmaceuticals Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -57,69 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Newron Pharmaceuticals Aktie damit um -35,14 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -56,69 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Newron Pharmaceuticals um -78,76 % verloren.

Newron Pharmaceuticals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -35,14 % 1 Monat -56,69 % 3 Monate -57,69 % 1 Jahr -64,38 %

? wallstreetONLINE-Community zur Newron Pharmaceuticals Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 08.10.2026, 09:08 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

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Informationen zur Newron Pharmaceuticals Aktie

Es gibt 19 Mio. Newron Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,18 Mio. € wert.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

UCB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,49 %.

Newron Pharmaceuticals Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Newron Pharmaceuticals Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Newron Pharmaceuticals Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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