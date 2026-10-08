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    Besonders beachtet!

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    ITM Power Aktie - Kurs legt am 08.10.2026 stark zu

    Die ITM Power Aktie notiert am 08.10.2026 mit +4,34 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - ITM Power Aktie - Kurs legt am 08.10.2026 stark zu
    Foto: Bubble60 - wikimedia

    ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

    Wie hat sich die ITM Power-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die ITM Power Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,34 % auf 1,1060 zulegen. Das sind +0,0460  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ITM Power Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,1060, mit einem Plus von +4,34 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für ITM Power-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -17,82 % hinnehmen mussten.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um -2,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,89 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ITM Power eine positive Entwicklung von +62,20 % erlebt.

    ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,10 %
    1 Monat -4,89 %
    3 Monate -17,82 %
    1 Jahr +11,35 %
    Stand: 08.10.2026, 09:09 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang unter 90 GBX und mögliche Erholungschancen. Im Fokus stehen die verbesserte FY26-Prognose mit 20–21 Mio. GBP bereinigtem EBITDA-Verlust bei unveränderter Umsatz- und Cash-Prognose sowie die Zahlen am 19. Oktober. Diskutiert werden Umsatzpotenziale durch Aufträge und PoC-Bilanzierung, Chancen der Rheinmetall-Kooperation sowie Sorgen über die lange Abschlussprüfung und mögliche Bewertungsabschläge.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ITM Power eingestellt.

    Zur ITM Power Diskussion

    Informationen zur ITM Power Aktie

    Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 789,59 Mio. € wert.

    Nel ASA ohne Hoffnung? RWE-Partner ITM Power -50 %! dynaCERT unterm Radar zum Erfolg?


    Keine Hoffnung mehr bei Nel ASA? Die Aktie der Norweger befindet sich jedenfalls auf Jahrestief. Der jüngste Auftrag aus den USA ließ Anleger kalt. Was braucht es, damit der ehemalige Anlegerliebling wieder durchstartet? Bei ITM Power hat eine …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von ITM Power?

    NEL ASA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,11 %. Plug Power notiert im Minus, mit -0,90 %. Siemens Energy notiert im Minus, mit -2,01 %.

    ITM Power Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der ITM Power Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ITM Power Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    ITM Power

    +4,62 %
    -2,10 %
    -4,89 %
    -17,82 %
    +11,35 %
    +33,71 %
    -74,40 %
    +403,53 %
    -63,03 %
    ISIN:GB00B0130H42WKN:A0B57L
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    Markt Bote
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