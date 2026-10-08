AUMOVIO - Aktie erlebt Kurseinbruch -6,24 % - 08.10.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei AUMOVIO, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -2,50 % Verlust nach sich zog.

Einen schwachen Börsentag erlebt die AUMOVIO Aktie. Sie fällt um -6,24 % auf 35,30€. Nach dem Plus von +2,87 % am Vortag kommt es heute bei AUMOVIO zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -6,24 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUMOVIO Aktie damit um +2,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,85 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -13,43 % verloren.

AUMOVIO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,92 % 1 Monat -1,85 % 3 Monate -2,50 % 1 Jahr +4,25 %

Informationen zur AUMOVIO Aktie

Stand: 08.10.2026, 09:09 Uhr

Es gibt 100 Mio. AUMOVIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,71 Mrd. € wert.

Lohnt sich ein Investment in die AUMOVIO Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der AUMOVIO Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AUMOVIO Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.