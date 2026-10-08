Jungheinrich Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 08.10.2026

Die Jungheinrich Aktie ist bisher um -7,15 % auf 20,780€ gefallen. Das sind -1,600 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für Jungheinrich: Nach einem Rückgang von -2,61 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -7,15 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Jungheinrich ist ein führender Intralogistik-Spezialist, fokussiert auf Flurförderzeuge, Lagertechnik, Automatisierung und digitale Logistiklösungen. Stark im E‑Stapler-Segment und bei Lithium-Ionen-Systemen. Weltweit Top-3 im Markt, besonders in Europa. Wichtige Wettbewerber: KION (Linde/Still), Toyota Material Handling, Hyster-Yale. USP: hohe Elektrifizierungskompetenz, Systemlösungen aus einer Hand.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Jungheinrich mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -13,43 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Jungheinrich Aktie damit um -9,86 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Jungheinrich auf -39,58 %.

Jungheinrich Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,86 % 1 Monat -19,43 % 3 Monate -13,43 % 1 Jahr -28,38 %

Informationen zur Jungheinrich Aktie

Stand: 08.10.2026, 09:09 Uhr

Es gibt 48 Mio. Jungheinrich Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd. € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Jungheinrich?

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,40 %. Manitou BF notiert im Minus, mit -0,30 %. Kion Group notiert im Minus, mit -3,90 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Jungheinrich Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Jungheinrich Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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