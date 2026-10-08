TempraMed erhält für sein neuestes Produkt VIVI Box(TM) ein mexikanisches Patent

Erteilung des Patents in Mexiko stellt wichtigen Meilenstein in der globalen IP-Strategie dar und stärkt den Schutz der Plattform VIVI Box in wichtigen internationalen Märkten

Wichtigste Punkte

Deckt die zentralen Innovationen ab, auf denen TempraMeds VIVI-Box-Plattform zur Aufbewahrung mehrerer Medikamente basiert

Stärkt die Position des Unternehmens im Bereich des geistigen Eigentums in einem der weltweit größten Märkte für Gesundheits- und Konsumgüter

Unterstützt die Vermarktungsstrategie und das strategische Engagement mit Geräteherstellern im gesamten amerikanischen Premium-Kühlsektor

Laufzeit des Patents bis zum 24. Oktober 2039

Vancouver, BC / 8. Oktober 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) („TempraMed“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung und das Management temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich, bekanntzugeben, dass seine mexikanische Patentanmeldung Nr. MX/a/2021/004595 (das „Patent“) nun offiziell vom mexikanischen Patentamt erteilt wurde.

Das Patent umfasst Ansprüche, die wesentliche Aspekte der VIVI Box des Unternehmens abdecken, einer Aufbewahrungsbox für mehrere Medikamente, die die erste ihrer Art ist. Nach der Markteinführung wird die VIVI Box das bestehende Portfolio aus vier bereits auf dem Markt erhältlichen Produkten ergänzen. Die VIVI Box bietet darüber hinaus zahlreiche weitere kommerzielle Anwendungsmöglichkeiten, die das Unternehmen bereits zu erkunden begonnen hat.

Ohne den Umfang des Patents einzuschränken, umfasst es zentrale Elemente von TempraMeds firmeneigener Architektur für Wärmeisolierung und intelligente Überwachung, darunter die folgenden:

Kontinuierlicher Temperaturschutz für mehrere Geräte zur Medikamentenverabreichung und Arzneimittelfläschchen bei Stromausfällen oder Temperaturschwankungen im Kühlschrank

Tragbare, ganztägige Reisefunktionalität für eine sichere Kühlung und Lagerung unterwegs

Intelligente Inhaltsverfolgung mit cloudbasierter Datenintegration zur Unterstützung der Therapietreue und der Fernüberwachung

Diese Funktionen positionieren die VIVI Box als einzigartige Plattform an der Schnittstelle zwischen häuslicher Gesundheitsversorgung, intelligenter Kühltechnik und einem vernetzten Ökosystem medizinischer Geräte. Diese Innovation unterstützt die Strategie von TempraMed, über den Schutz einzelner Injektionen hinaus in die Entwicklung skalierbarer Systeme zur Aufbewahrung von Medikamenten in verschiedenen Formaten und mehrfachen Dosen zu expandieren – eine wichtige Säule der langfristigen Kommerzialisierungsstrategie des Unternehmens.

„Die offizielle Erteilung unseres mexikanischen Patents stellt einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Strategie von TempraMed zum Schutz geistigen Eigentums dar“, sagte Ron Nagar, CEO von TempraMed. „Mexiko ist ein wichtiger lateinamerikanischer Markt für Medizinprodukte und Gesundheitstechnologie, der sich auf eine etablierte Medizinprodukteindustrie stützt. Die Sicherung des Patentschutzes in diesem Rechtsraum stärkt unsere Position erheblich und erweitert unsere Präsenz mit einem umfassenden Produktportfolio in ganz Amerika.“

„Die Vivi Box wird unser bestehendes Produktportfolio ergänzen, das wir bereits auf dem Markt haben und dessen Kernstück unsere firmeneigene Technologie ist. Während wir weiterhin neue Produktkategorien aufbauen und unsere Plattform skalieren, ist der Schutz unserer Kerninnovationen nach wie vor von grundlegender Bedeutung, um langfristigen Shareholder Value zu schaffen und eine weltweite Führungsposition im Bereich des temperaturgeregelten Medikamentenmanagements zu etablieren“, erklärte Nagar.

Die aktuelle Patenterteilung folgt auf eine Reihe von Meilensteinen, die TempraMed in jüngster Zeit erreicht hat, darunter die Erteilung ähnlicher Patente in Südkorea und China, der Abschluss mehrerer Vertriebsvereinbarungen sowie die Validierung des ROI-Modells (Return on Investment) für Versicherungsträger, das von Hunderten von medizinischen Fachkräften bestätigt wurde, die ihren Patienten das VIVI-Cap-Produkt von TempraMed empfehlen.

Diese Erfolge untermauern gemeinsam die mehrjährige Strategie des Unternehmens, weltweit zu expandieren, neue Produktkategorien einzuführen und TempraMed als einen der global führenden Anbieter im Bereich des temperaturgeregelten Schutzes und Managements von Medikamenten zu etablieren.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed Technologies Ltd. ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit einem Portfolio an innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. TempraMed wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu schützen, und entwickelt patentierte, bei der FDA registrierte Wärmeisolierungsvorrichtungen, die ohne Batterien oder externe Stromversorgung rund um die Uhr arbeiten. Die bereits auf dem Markt erhältliche Produktpalette umfasst VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Epi und VIVI Med. Mit TempraMed können Patienten und Gesundheitsdienstleister temperaturempfindliche Medikamente jederzeit und überall zuverlässig handhaben. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien wird TempraMed seine globale Expansion fortsetzen und Lösungen für den Schutz von Medikamenten und die Therapietreue anbieten.

Anleger, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medien:

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Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

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Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu folgenden Themen: dem erwarteten Umfang und der Stärke der Position des Unternehmens im Bereich des geistigen Eigentums in Mexiko und weltweit; der Vermarktungsstrategie des Unternehmens und den Plänen für eine strategische Zusammenarbeit mit Geräteherstellern und anderen potenziellen Partnern; den erwarteten Marktchancen für VIVI Box in Mexiko und ganz Amerika; den Plänen des Unternehmens zur Erweiterung auf Medikamentenaufbewahrungssysteme für Mehrfachdosen und verschiedene Formate; sowie der Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktkategorien zu entwickeln und sein globales IP-Portfolio auszubauen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen des Managements zum Datum dieser Pressemitteilung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Annahmen, dass das erteilte Patent einen wesentlichen kommerziellen Schutz bieten wird, dass das Unternehmen über ausreichende finanzielle Mittel verfügen wird, um seine Vermarktungs- und IP-Strategien zu verfolgen, dass geeignete Vermarktungspartner identifiziert und zu akzeptablen Bedingungen gewonnen werden können und dass die Marktbedingungen in Mexiko und Amerika die Nachfrage nach den Produkten und der Technologieplattform des Unternehmens unterstützen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu zählen unter anderem Herausforderungen bei der Durchsetzung von Rechten an geistigem Eigentum in ausländischen Jurisdiktionen, einschließlich Mexiko, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen, Änderungen regulatorischer Anforderungen oder der Regierungspolitik, die Fähigkeit, Vermarktungspartner zu identifizieren und zu gewinnen, Entwicklungen im Wettbewerbsumfeld für temperaturkontrollierte Medikamentenlagerung und intelligente Kühltechnologien, die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können.

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Die TempraMed Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 0,326EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.

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