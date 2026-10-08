LPKF Laser & Electronics - Aktie zeigt Schwäche - 08.10.2026

Die LPKF Laser & Electronics Aktie ist bisher um -2,98 % auf 14,650€ gefallen. Das sind -0,450 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der LPKF Laser & Electronics Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,08 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 14,650€, mit einem Minus von -2,98 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die LPKF Laser & Electronics Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -11,14 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,60 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics +168,62 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat +8,60 % 3 Monate -11,14 % 1 Jahr +110,42 %

? wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 08.10.2026, 09:10 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Chancen durch Glassubstrate und mögliche Finanzierungsrisiken. JNTCs geplante Auftragsfertigung wird als möglicher Treiber der Nachfrage nach LPKF-Technik gesehen. Zugleich wird über eine Kapitalerhöhung, einen möglichen Bedarf von 50 Mio. Euro und Kursdruck spekuliert. Thema sind auch Vorstandskäufe zu 14,60–14,70 Euro sowie eine chartbasiert gesetzte, nicht ausgeführte Kauforder bei 13,50 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 371,12 Mio. € wert.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power. Nvidia ist zuletzt auf Allzeithoch geklettert. Abseits des Branchenprimus wollen Unternehmen vom KI-Boom profitieren. NU E Power will dazu beitragen, dass Rechenzentren nicht der Saft ausgeht. …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,35 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,36 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -3,11 %.

Lohnt sich ein Investment in die LPKF Laser & Electronics Aktie?

Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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