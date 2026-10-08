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    Besonders beachtet!

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    Eutelsat Communications Aktie fällt um -3,23 % - 08.10.2026

    Am 08.10.2026 ist die Eutelsat Communications Aktie, bisher, um -3,23 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Eutelsat Communications Aktie.

    Besonders beachtet! - Eutelsat Communications Aktie fällt um -3,23 % - 08.10.2026
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

    Wie hat sich die Eutelsat Communications-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Eutelsat Communications Aktie ist bisher um -3,23 % auf 1,4375 gefallen. Das sind -0,0480  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Eutelsat Communications Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,14 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,23 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Eutelsat Communications mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -40,52 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die Eutelsat Communications Aktie damit -8,08 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,78 %. Im Jahr 2026 gab es für Eutelsat Communications bisher ein Minus von -13,40 %.

    Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,08 %
    1 Monat -21,78 %
    3 Monate -40,52 %
    1 Jahr -58,48 %
    Stand: 08.10.2026, 09:11 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursverfall von laut Beiträgen rund 30 % in vier Wochen und über 80 % in mehreren Jahren. Diskutiert werden etwa 4 Mrd. € Investitionen bis 2029, niedrige LEO-Margen, erwartete Verluste 2026 und ein schwaches Chartbild. Konkurrenz durch Starlink und neue Anbieter belastet die Erwartungen. Dem stehen Hoffnungen auf Einnahmen und Skalierung durch gehostete Nutzlasten sowie eine Kurserholung gegenüber.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

    Zur Eutelsat Communications Diskussion

    Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,74 Mrd. € wert.

    Lohnt sich ein Investment in die Eutelsat Communications Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Eutelsat Communications Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Eutelsat Communications Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Eutelsat Communications

    -1,82 %
    -8,08 %
    -21,78 %
    -40,52 %
    -58,48 %
    -70,93 %
    -88,11 %
    -91,87 %
    -87,63 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT
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