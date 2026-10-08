RBC stuft MICROSOFT CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach einer Veranstaltung zur Software Windows und zur Hardware Surface auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Kurzfristig seien die dort getroffenen Aussagen wohl kein Kurstreiber, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig verdeutlichten sie aber den Aufbau eines Rückgrats für eine breite Anwendung von Künstlicher Intelligenz./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:21 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:21 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 472,5EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Rishi Jaluria

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 640

Kursziel alt: 640

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar