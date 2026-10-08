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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax rutscht unter 25.000 Punkte

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax fällt zum Handelsauftakt unter 25.000 Punkte
    • Hohe Anleiherenditen und Ölpreise belasten Aktien
    • Samsung-Zahlen lösen keine Chipkäufe mehr aus
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax rutscht unter 25.000 Punkte
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag unter die runde Marke von 25.000 Punkten gerutscht. Eine Stabilisierung nach dem bereits schwachen Vortag schlug damit erst einmal fehl. Hohe Anleiherenditen und hohe Ölpreise zählen weiter zu den größten Belastungsfaktoren am Aktienmarkt.

    Zuletzt verlor der deutsche Leitindex 0,93 Prozent auf 24.872 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten sank um 1,17 Prozent auf 29.761 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 1,3 Prozent ein.

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    "Solange weder bei den Energiepreisen noch bei den Anleiherenditen Entspannung eintritt, dürfte die Bereitschaft zu größeren Aktienkäufen begrenzt bleiben", schrieb Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Wenn selbst überzeugende Unternehmenszahlen nicht mehr für steigende Kurse sorgen, ist das ein Warnsignal für die gesamte Aktienrally", mahnte Lipkow mit Blick auf die Quartalszahlen des koreanischen Tech-Schwergewichts Samsung . Diese seien stark ausgefallen, hätten aber keine Anschlusskäufe bei Halbleiteraktien mehr ausgelöst.

    Halbleiter- und KI-Werte verzeichneten auch hierzulande weitere Verluste: Infineon am Dax-Ende gaben um fast 3 Prozent nach. Die Titel von Siemens Energy sanken um 1 Prozent.

    Hohe Abgaben zeigten sich erneut im europäischen Bankensektor. Die Verschuldung Frankreichs bereitet Anlegern Kopfzerbrechen. Im Dax verloren Deutsche Bank 1,7 Prozent.

    Im Automobilsektor waren Zulieferer auffällig schwach: Aumovio und Schaeffler lagen im MDax hinten mit Verlusten von teils mehr als 6 Prozent.

    Anschlussverkäufe zogen die Titel des Dialysedienstleisters Fresenius Medical Care (FMC) weiter nach unten. Das Minus betrug 1,6 Prozent. Am Vortag hatte die Ankündigung eines Wechsels an der Konzernspitze den Kurs bereits erheblich belastet.

    Eine Abstufung auf "Underperform" für Jungheinrich durch die Bank of America führte bei den Papieren des Staplerherstellers zu Kurseinbußen von 6,6 Prozent.

    Detaillierte Quartalszahlen gab es von Südzucker . Der Zuckerproduzent schrieb wieder schwarze Zahlen. Die Aktien verbuchten zuletzt jedoch ein Minus von mehr als 2 Prozent./ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 29,41 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +40,79 %/+72,46 % bedeutet.





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