JEFFERIES stuft Meta auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. "Muse trifft auf die Internet-Türsteher", titelte Brent Thill über seiner am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Nutzungstest des persönlichen KI-Agenten von Meta auf hunderten Reise-, Handels- und Reservierungsseiten im Internet habe gezeigt, dass rund ein Drittel Muse blockten, rund ein Drittel ihm das Leben schwer machten und er nur auf rund einem Drittel der Seiten problemlos funktionierte. Das könnte die Akzeptanz von Muse bei Kunden verzögern und im Gegenzug den Burggraben der Alphabet-Tochter Google stärken. Allerdings bleibe die Werbenachfrage stark, war wiederum für Meta gut sei./mis/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 645,2EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 875

Kursziel alt: 875

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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