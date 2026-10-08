Fed plant wohl nur noch eine Erhöhung – Händler wetten auf drei weitere

Im September hatte die Fed den Leitzins einstimmig auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben – die erste Erhöhung seit Juli 2023. Viele Vertreter sahen den Schritt vor allem als Absicherung gegen hartnäckige Inflation. Die Fed verweist dabei auch auf zusätzliche Preistreiber wie den Krieg mit dem Iran und die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz. Das Zwei-Prozent-Ziel erwartet die Notenbank nach ihren jüngsten Projektionen erst 2029.

Das Fed-Protokoll nimmt einer neuen Zinserhöhungsserie vorerst den Schrecken – doch an den Märkten laufen längst gegensätzliche Wetten. Die meisten Vertreter der US-Notenbank hielten bei ihrer September-Sitzung noch eine weitere Erhöhung um 25 Basispunkte bis Jahresende für wahrscheinlich. Eine längere Serie zusätzlicher Schritte zeichnet sich aus ihrer Sicht aber nicht ab. Dieser nächste Schritt könnte bereits der letzte sein, bevor die Fed die Zinsen längere Zeit stabil hält.

Der Markt geht teilweise deutlich weiter. Händler an den Derivatemärkten preisen laut MarketWatch bis Juni drei weitere Erhöhungen um jeweils 25 Basispunkte ein. Gleichzeitig zeigen Daten von Dow Jones Market Data aber einen zweiten, fast gegenteiligen Trade: Das Volumen von Call-Optionen auf langlaufende US-Staatsanleihen ist stark gestiegen. Dahinter steckt die Wette, dass die langfristigen Renditen wieder deutlich fallen könnten.

Die Ausgangslage ist extrem. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten zuletzt bei rund 5,28 Prozent, 30-jährige Papiere bei etwa 5,66 Prozent – Niveaus, die seit Jahrzehnten kaum erreicht wurden. Steve Sosnick von Interactive Brokers sagte gegenüber MarketWatch, die starke Call-Nachfrage bei langlaufenden Anleihen sei ein klares Zeichen dafür, dass sich Anleger auf sinkende Zinsen positionieren.

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Für Anleger ergibt sich damit ein ungewöhnlicher Widerspruch: Die Fed selbst signalisiert eher noch einen letzten Schritt, Teile des Terminmarkts rechnen mit deutlich mehr Straffung – und der Optionsmarkt wettet gleichzeitig bereits auf die spätere Zinswende. Die nächsten Inflationsdaten könnten entscheiden, welche Seite zuerst falschliegt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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