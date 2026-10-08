Analyst zu Micron: "Kaufen Sie, bevor es andere tun!"

Doch immer wieder kommt es dabei auch zu besonders kühnen Prognosen, so wie sie jetzt Gil Luria vom Research-Haus DA Davidson für die Aktie von Micron abgegeben hat. Er sieht das Papier auf dem Weg in Richtung 3.000 US-Dollar und warnte Anlegerinnen und Anleger in seiner am Mittwoch vorgelegten Studie: "Wenn Sie nicht kaufen, wird es jemand anderes tun!".

An kühnen Prognosen gegenüber den Entwicklungen in der KI-Branche und auch zur möglichen Performance von Einzelwerten herrscht kein Mangel. Mit Ausnahme weniger Meinungen, darunter Crashprophet Michael Burry, rechnen Analystinnen und Analysten mit überwältigender Mehrheit in den kommenden Jahren mit einer starken bis sehr starken Kursentwicklung in der Branche.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Analyst hebt sein Kursziel auf 3.000 US-Dollar an

Schon vor seiner Kurszielanhebung gehörte Luria, der laut dem Vergleichsportal für Wall-Street-Analystinnen und -Analysten TipRanks als überaus zuverlässiger und erfolgreicher Experte gilt, zu den größten Optimisten. Sein altes Kursziel für die Anteile des Speicherchipherstellers und KI-Profiteurs lag bei 2.100 US-Dollar.

Dem gegenüber stellt die neue Fair-Value-Schätzung von 3.000 US-Dollar eine Anhebung um 42,9 Prozent dar, Luria sieht für die Aktie jetzt ein Potenzial von 176,3 Prozent – nachdem sie in den vergangenen 12 Monaten bereits 453,6 Prozent zugelegt hat und sich in 3 Jahren sogar um 1.455 Prozent steigern konnte. Sein Kursziel ist jetzt das gegenwärtig höchste für die Aktie.

Speicher: Der ultimative Hebel für Künstliche Intelligenz?

Seine überaus optimistische Einschätzung begründet Luria damit, dass der Markt die Wachstumsperspektive des Unternehmens "fundamental" unterschätzt habe – und es noch immer tue. Die Nachfragestruktur habe sich durch den KI-Boom dauerhaft verändert. KI-Infrastruktur benötige mehr Speicher als das in früheren Technologiezyklen der Fall gewesen sei. Gleichzeitig könnte das verfügbare Angebot nicht Schritt halten. Dieses Ungleichgewicht sei von Anlegerinnen und Anlegern noch immer nicht angemessen eingepreist.

"Speicher ist ein Hebel für bessere KI-Leistung. KI-Modelle erzielen mit mehr Speicher bessere Ergebnisse, laufen mit mehr Speicher schneller und haben mit mehr Speicher längere Kontextfenster", so Luria weiter, der sich für seine neue Studie mit Unternehmensvertretern getroffen hatte.

Risiken überschätzt, Nachfragedynamik noch immer unterschätzt

Bedenken zu möglichen, in den vergangenen Monaten zunehmend häufig vorgebrachten Risiken erteilte er eine Absage. Langfristige Lieferverträge würden das früher stark zyklische Geschäftsmodell dauerhaft stabilisieren, stärkere Konkurrenz durch chinesische Hersteller wie CXMT seien bereits in die Kalkulation einbezogen und selbst das Reduzieren von Leistungsanforderungen durch Kundinnen und Kunden könnte eher dazu führen, dass noch mehr anstatt weniger Speicher nachgefragt wird.

Luria teilt darüber hinaus die Einschätzung seiner Kolleginnen und Kollegen, dass die Nachfrage nach Speicherchips das verfügbare Angebot bis nach 2028 übersteigen wird. Er verweist dabei auf unternehmenseigene Aussagen nach den jüngst vorgelegten Quartalszahlen, wonach Micron bis 2028 neben weiteren Volumen- auch Preissteigerungen in Aussicht gestellt habe.

Aktie auf Kurs, aber mit Hürde bei 1.100 US-Dollar

Nach einem zunächst schwachen Start präsentierte sich die Micron-Aktie am Mittwoch in einer starken Verfassung, sie legte knapp 4,1 Prozent auf 1.088 US-Dollar zu. Der Sprung über 1.100 US-Dollar, wo sie in den vergangenen Tagen wiederholt gescheitert ist, blieb ihr jedoch erneut verwehrt.

Am Donnerstag könnten erst einmal die Verkäuferinnen und Verkäufer wieder das Ruder übernehmen, nachdem die US-Futures infolge neuer Angriffswarnungen der USA gegenüber dem Iran rot notierten und die Anteile von Mitbewerber Samsung in Südkorea unter Druck standen, nachdem der Konzern zwar einen weiteren Rekordgewinn für das zurückliegende Quartal präsentiert hatte, beim Ausblick aber hinter den Erwartungen der Analystinnen und Analysten zurückblieb.

Fazit: Geht es nach der Wall Street, hat Micron freie Fahrt

Für die Aktie von Micron liegt nach einer Kurszielanhebung auf 3.000 US-Dollar ein neues Street-High-Target vor. Dieses unterstreicht den grundsätzlichen Optimismus, der gegenüber den Anteilen herrscht, für die im Mittel ein fairer Wert von 1.555,13 US-Dollar genannt wird, was einer Upside von 42,9 Prozent entspricht. Luria überbietet seine Kolleginnen und Kollegen also um fast das Doppelte.

Bei insgesamt 49 Einschätzungen kommt Micron 36 Mal auf "Kaufen" und weitere 9 Mal auf "Übergewichten". Dem stehen nur 3 Bewertungen mit "Halten" sowie eine zum "Reduzieren" von Positionen gegenüber, was im Mittel eine Bewertung zum "Kaufen" ergibt. Geht es daher nach der Wall Street steht weiteren Kursgewinnen bei Micron nichts im Wege.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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