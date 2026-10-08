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    Besonders beachtet!

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    argenx - Aktie verliert deutlich -7,20 % - 08.10.2026

    Am 08.10.2026 ist die argenx Aktie, bisher, um -7,20 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der argenx Aktie.

    Besonders beachtet! - argenx - Aktie verliert deutlich -7,20 % - 08.10.2026
    Foto: adobe.stock.com

    argenx ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovative Therapien für Autoimmunerkrankungen spezialisiert hat. Mit Efgartigimod als Hauptprodukt und der einzigartigen SIMPLE Antibody™ Plattform zeigt es starkes Wachstumspotenzial. Wichtige Konkurrenten sind Alexion, Roche und AstraZeneca.

    argenx aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.10.2026

    Die argenx Aktie ist bisher um -7,20 % auf 770,00 gefallen. Das sind -59,70  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der argenx Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,20 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 770,00, mit einem Minus von -7,20 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei argenx insgesamt ein Minus von -4,67 % zu verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,23 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei argenx auf +7,45 %.

    Während argenx deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,33 %.

    argenx Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,86 %
    1 Monat -11,23 %
    3 Monate -4,67 %
    1 Jahr +12,62 %
    Stand: 08.10.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur argenx Aktie

    Es gibt 63 Mio. argenx Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,06 Mrd.EUR € wert.

    Argenx erleidet Studienflop mit Mittel gegen Autoimmunkrankheit Sjögren


    Das Biotechunternehmen Argenx hat bei seinen Medikamententests einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Unternehmen stoppte eine weit vorangeschrittene Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms. Dabei …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Biogen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. UCB notiert im Minus, mit -0,49 %. AstraZeneca notiert im Minus, mit -0,80 %.

    Lohnt sich ein Investment in die argenx Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die argenx Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur argenx Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    argenx

    -16,90 %
    -11,43 %
    -13,71 %
    -7,25 %
    +8,38 %
    +59,24 %
    +186,70 %
    +8.636,71 %
    ISIN:NL0010832176WKN:A11602
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