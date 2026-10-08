Ukraine trifft russisches Datenzentrum

MOSKAU (dpa-AFX) - Die Ukraine hat bei einem Gegenangriff im Abwehrkampf gegen Moskaus Invasion ein Rechenzentrum des größten russischen Internetkonzerns Yandex getroffen. Das Unternehmen selbst teilte am Morgen laut russischen Medien lediglich mit, dass es einen "Vorfall" in einem Datenzentrum in Sassowo im Gebiet Rjasan gegeben habe. Teile der Infrastruktur seien betroffen. Die Arbeit dort sei eingestellt worden. Die Schäden würden beseitigt. Es gebe keine Verletzten, gab das mitunter auch als russisches Google bezeichnete Technologieunternehmen bekannt. Die Lage sei unter Kontrolle.

Die wichtigsten Yandex-Dienste funktionierten, teils könne es aber Probleme geben, hieß es. Vn einem ukrainischen Angriff war nicht die Rede in der Unternehmensmitteilung, nachdem es in der Region Drohnenalarm gegeben hatte. Medien in Kiew meldeten, dass bei dem Angriff Raketen oder Drohnen eingesetzt worden seien. Zuvor hatten Augenzeugen in sozialen Netzwerken von einem Brand in dem Datenzentrum berichtet.