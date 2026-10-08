DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAINT GOBAIN auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Saint-Gobain vor der Bilanz des dritten Quartals von 85 auf 82 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Jon Bell prognostizierte in einem Ausblick am Donnerstag einen moderaten Anstieg des Umsatzes auf Jahressicht. Dieser Anstieg basiere auf dem Wachstum ex Akquisitionen und zum geringeren Teil auf Währungseffekten./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 63,92EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jon Bell

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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