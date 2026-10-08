DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide nach einem Treffen mit dem Management des Gaseherstellers von 192 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Strategieplan namens Beyond sei ein glaubwürdiges Szenario für die Schaffung von zusätzlichem Wert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer Studie am Donnerstag. Er basiere auf einem stärkeren Wachstum in attraktiven Märkten./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 167,2EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 194

Kursziel alt: 192

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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