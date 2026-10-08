DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 96 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Haupttreiber der Aktien des Technologieunternehmens sei die Klarheit beim Auftragsbestand, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser dürften sich im weiteren Verlauf des Jahres noch verbessern./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 65,85EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 96

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

