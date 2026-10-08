DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Nachfrage sei stark, doch Lieferkettenengpässe stimmten ihn vorsichtiger für 2026, schrieb Michael Kuhn in einer Einschätzung am Donnerstag. 2027/28 lasse sich gleichwohl besser vorhersagen./rob/ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 37,23EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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