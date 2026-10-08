DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Nachfrage sei stark, doch Lieferkettenengpässe stimmten ihn vorsichtiger für 2026, schrieb Michael Kuhn in einer Einschätzung am Donnerstag. 2027/28 lasse sich gleichwohl besser vorhersagen./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 37,23EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 43
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: neutral
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