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    13F-Update

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    Carl Icahn schwächer – 8.264.090.525 USD

    Das Portfolio von Carl Icahn verzeichnet gegenüber dem Vorquartal eine Veränderung von -3.39 % und fällt auf 8.264.090.525 USD. Reduzierungen und schwache Einzelwerte prägen das Quartal.

    13F-Update - Carl Icahn schwächer – 8.264.090.525 USD
    Foto: wallstreetONLINE / OpenAI

    13F-Filings enthalten nur Long-Positionen, sind aber dennoch ein wertvolles Werkzeug, um Investmenttrends und Marktüberzeugungen großer Fondsmanager zu erkennen.

    Das Portfolio von Carl Icahn reduziert sich um -3.39 % und fällt auf 8.264.090.525 USD. Schwäche bei JetBlue Airways sowie defensive Reduzierungen prägten das Bild.

    Top Positionen nach Gewicht

    Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Icahn Enterprises LP Depositary Units mit 53,95 %, gefolgt von CVR Energy mit 23,73 % und CVR Partners mit 5,62 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Icahn Enterprises LP Depositary Units
    		53,95 % 4.458.616.003 USD 7,21 USD +3,25 %
    CVR Energy
    		23,73 % 1.960.899.637 USD 27,54 USD +108,28 %
    CVR Partners
    		5,62 % 464.233.266 USD 111,48 USD +25,80 %

    Neu Aufgebaute Positionen

    Im letzten Quartal wurden keine neuen Positionen in das Portfolio aufgenommen.

    Aufgestockte Positionen

    Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 2 sind Icahn Enterprises LP Depositary Units mit 53,95 % und SandRidge Energy mit 0,84 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Icahn Enterprises LP Depositary Units
    		53,95 % 4.458.616.003 USD 7,21 USD +3,25 %
    SandRidge Energy
    		0,84 % 69.252.220 USD 13,70000 USD +0,50 %
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    Reduzierte Positionen

    Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 2 sind JetBlue Airways mit 1,43 % und American Electric Power mit 0,72 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    JetBlue Airways
    		1,43 % 118.371.366 USD 5,73 USD -30,80 %
    American Electric Power
    		0,72 % 59.472.675 USD 136,81 USD -11,60 %

    Verkaufte Positionen

    Im letzten Quartal wurden keine Positionen vollständig aus dem Portfolio verkauft.

    Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.

    Disclaimer

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
    * Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.






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    Markt Bote
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