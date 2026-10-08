13F-Update
Carl Icahn schwächer – 8.264.090.525 USD
Das Portfolio von Carl Icahn verzeichnet gegenüber dem Vorquartal eine Veränderung von -3.39 % und fällt auf 8.264.090.525 USD. Reduzierungen und schwache Einzelwerte prägen das Quartal.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
13F-Filings enthalten nur Long-Positionen, sind aber dennoch ein wertvolles Werkzeug, um Investmenttrends und Marktüberzeugungen großer Fondsmanager zu erkennen.
Das Portfolio von Carl Icahn reduziert sich um -3.39 % und fällt auf 8.264.090.525 USD. Schwäche bei JetBlue Airways sowie defensive Reduzierungen prägten das Bild.
Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Icahn Enterprises LP Depositary Units mit 53,95 %, gefolgt von CVR Energy mit 23,73 % und CVR Partners mit 5,62 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|53,95 %
|4.458.616.003 USD
|7,21 USD
|+3,25 %
|23,73 %
|1.960.899.637 USD
|27,54 USD
|+108,28 %
|5,62 %
|464.233.266 USD
|111,48 USD
|+25,80 %
Neu Aufgebaute PositionenIm letzten Quartal wurden keine neuen Positionen in das Portfolio aufgenommen.
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 2 sind Icahn Enterprises LP Depositary Units mit 53,95 % und SandRidge Energy mit 0,84 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|53,95 %
|4.458.616.003 USD
|7,21 USD
|+3,25 %
|0,84 %
|69.252.220 USD
|13,70000 USD
|+0,50 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 2 sind JetBlue Airways mit 1,43 % und American Electric Power mit 0,72 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|1,43 %
|118.371.366 USD
|5,73 USD
|-30,80 %
|0,72 %
|59.472.675 USD
|136,81 USD
|-11,60 %
Verkaufte PositionenIm letzten Quartal wurden keine Positionen vollständig aus dem Portfolio verkauft.
Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.
Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.
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