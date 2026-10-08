Carl Icahn schwächer – 8.264.090.525 USD

Das Portfolio von Carl Icahn reduziert sich um -3.39 % und fällt auf 8.264.090.525 USD. Schwäche bei JetBlue Airways sowie defensive Reduzierungen prägten das Bild.

13F-Filings enthalten nur Long-Positionen, sind aber dennoch ein wertvolles Werkzeug, um Investmenttrends und Marktüberzeugungen großer Fondsmanager zu erkennen.

Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Icahn Enterprises LP Depositary Units mit 53,95 %, gefolgt von CVR Energy mit 23,73 % und CVR Partners mit 5,62 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Icahn Enterprises LP Depositary Units 53,95 % 4.458.616.003 USD 7,21 USD +3,25 % CVR Energy 23,73 % 1.960.899.637 USD 27,54 USD +108,28 % CVR Partners 5,62 % 464.233.266 USD 111,48 USD +25,80 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Icahn Enterprises LP Depositary Units mit 53,95 %, gefolgt von CVR Energy mit 23,73 % und CVR Partners mit 5,62 %.

Neu Aufgebaute Positionen Im letzten Quartal wurden keine neuen Positionen in das Portfolio aufgenommen.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 2 sind Icahn Enterprises LP Depositary Units mit 53,95 % und SandRidge Energy mit 0,84 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Icahn Enterprises LP Depositary Units 53,95 % 4.458.616.003 USD 7,21 USD +3,25 % SandRidge Energy 0,84 % 69.252.220 USD 13,70000 USD +0,50 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 2 sind Icahn Enterprises LP Depositary Units mit 53,95 % und SandRidge Energy mit 0,84 %.

Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 2 sind JetBlue Airways mit 1,43 % und American Electric Power mit 0,72 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * JetBlue Airways 1,43 % 118.371.366 USD 5,73 USD -30,80 % American Electric Power 0,72 % 59.472.675 USD 136,81 USD -11,60 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 2 sind JetBlue Airways mit 1,43 % und American Electric Power mit 0,72 %.

Verkaufte Positionen Im letzten Quartal wurden keine Positionen vollständig aus dem Portfolio verkauft.



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Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.



