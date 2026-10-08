Paul Singer überzeugt – Portfolio wächst um 13.19 %

Paul Singer erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 13.19 % auf 22.115.469.540 USD. Besonders Suncor Energy sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

13F-Daten bieten wertvolle Einblicke in die strategischen Entscheidungen großer Hedgefonds. Sie zeigen, welche Positionen verstärkt, neu aufgebaut oder reduziert wurden – ein wichtiges Signal für Privatanleger.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Triple Flag Precious Metals mit 18,06 %, gefolgt von Phillips 66 mit 14,72 % und Invesco QQQ Trust Series I mit 11,59 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Triple Flag Precious Metals 18,06 % 3.993.248.804 USD 29,97 USD +0,55 % Phillips 66 14,72 % 3.254.381.550 USD 169,05 USD +79,87 % Invesco QQQ Trust Series I 11,59 % 2.562.672.000 USD 736,40 USD +2,41 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Triple Flag Precious Metals mit 18,06 %, gefolgt von Phillips 66 mit 14,72 % und Invesco QQQ Trust Series I mit 11,59 %.

Neu Aufgebaute Positionen Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: iSh ExpTech-Sof mit 6,45 %, iShares US Medical Devices ETF mit 3,11 % und VanEck Semiconductor ETF mit 0,74 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * iSh ExpTech-Sof 6,45 % 1.426.950.000 USD 90,60 USD +20,42 % iShares US Medical Devices ETF 3,11 % 686.799.000 USD 49,41 USD +2,44 % VanEck Semiconductor ETF 0,74 % 163.972.500 USD 655,89 USD -5,36 % Synopsys 0,46 % 101.480.925 USD 446,07 USD +11,80 % Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,38 % 84.044.150 USD 212,77 USD -1,02 % Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: iSh ExpTech-Sof mit 6,45 %, iShares US Medical Devices ETF mit 3,11 % und VanEck Semiconductor ETF mit 0,74 %.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Invesco QQQ Trust Series I mit 11,59 %, Hewlett Packard Enterprise mit 6,58 % und Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund mit 3,77 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Invesco QQQ Trust Series I 11,59 % 2.562.672.000 USD 736,40 USD +2,41 % Hewlett Packard Enterprise 6,58 % 1.455.789.243 USD 45,11 USD +78,90 % Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 3,77 % 832.688.000 USD 117,28 USD -5,04 % Sel Sct Cns Stp 3,62 % 799.548.750 USD 83,07 USD -1,67 % VanEck Gold Miners ETF 3,12 % 690.367.500 USD 75,45 USD +13,02 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Invesco QQQ Trust Series I mit 11,59 %, Hewlett Packard Enterprise mit 6,58 % und Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund mit 3,77 %.

Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Triple Flag Precious Metals mit 18,06 %, Suncor Energy mit 7,15 % und Southwest Airlines mit 5,65 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Triple Flag Precious Metals 18,06 % 3.993.248.804 USD 29,97 USD +0,55 % Suncor Energy 7,15 % 1.581.090.720 USD 53,68 USD +102,83 % Southwest Airlines 5,65 % 1.249.917.360 USD 51,42 USD -19,51 % Sel Sct Ind 4,33 % 958.565.250 USD 185,23 USD -9,97 % iSh Russ 2000 0,34 % 75.112.500 USD 300,45 USD -8,43 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Triple Flag Precious Metals mit 18,06 %, Suncor Energy mit 7,15 % und Southwest Airlines mit 5,65 %.

Verkaufte Positionen Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Emerson Electric 0,00 % 26.204.000 USD 131,02 USD +20,30 % Digital Realty Trust 0,00 % 270.315.000 USD 180,21 USD -0,98 % iSh Rus1000 Val 0,00 % 213.670.000 USD 213,67 USD +16,33 % iSh iBoxx HYCB 0,00 % 397.800.000 USD 79,56 USD -3,74 % Crown Castle 0,00 % 99.604.750 USD 81,31 USD -16,02 % Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.



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Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.



