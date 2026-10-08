🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTriple Flag Precious Metals AktievorwärtsNachrichten zu Triple Flag Precious Metals

    13F-Update

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Paul Singer überzeugt – Portfolio wächst um 13.19 %

    Das Portfolio von Paul Singer liefert ein starkes Quartal. Mit +13.19 % steigt der Wert auf 22.115.469.540 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.

    13F-Update - Paul Singer überzeugt – Portfolio wächst um 13.19 %
    Foto: wallstreetONLINE / OpenAI

    13F-Daten bieten wertvolle Einblicke in die strategischen Entscheidungen großer Hedgefonds. Sie zeigen, welche Positionen verstärkt, neu aufgebaut oder reduziert wurden – ein wichtiges Signal für Privatanleger.

    Paul Singer erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 13.19 % auf 22.115.469.540 USD. Besonders Suncor Energy sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Phillips 66!
    Long
    246,20€
    Basispreis
    2,83
    Ask
    × 9,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    307,21€
    Basispreis
    2,97
    Ask
    × 8,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Top Positionen nach Gewicht

    Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Triple Flag Precious Metals mit 18,06 %, gefolgt von Phillips 66 mit 14,72 % und Invesco QQQ Trust Series I mit 11,59 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Triple Flag Precious Metals
    		18,06 % 3.993.248.804 USD 29,97 USD +0,55 %
    Phillips 66
    		14,72 % 3.254.381.550 USD 169,05 USD +79,87 %
    Invesco QQQ Trust Series I
    		11,59 % 2.562.672.000 USD 736,40 USD +2,41 %

    Neu Aufgebaute Positionen

    Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: iSh ExpTech-Sof mit 6,45 %, iShares US Medical Devices ETF mit 3,11 % und VanEck Semiconductor ETF mit 0,74 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    iSh ExpTech-Sof
    		6,45 % 1.426.950.000 USD 90,60 USD +20,42 %
    iShares US Medical Devices ETF
    		3,11 % 686.799.000 USD 49,41 USD +2,44 %
    VanEck Semiconductor ETF
    		0,74 % 163.972.500 USD 655,89 USD -5,36 %
    Synopsys
    		0,46 % 101.480.925 USD 446,07 USD +11,80 %
    Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
    		0,38 % 84.044.150 USD 212,77 USD -1,02 %

    Aufgestockte Positionen

    Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Invesco QQQ Trust Series I mit 11,59 %, Hewlett Packard Enterprise mit 6,58 % und Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund mit 3,77 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Invesco QQQ Trust Series I
    		11,59 % 2.562.672.000 USD 736,40 USD +2,41 %
    Hewlett Packard Enterprise
    		6,58 % 1.455.789.243 USD 45,11 USD +78,90 %
    Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
    		3,77 % 832.688.000 USD 117,28 USD -5,04 %
    Sel Sct Cns Stp
    		3,62 % 799.548.750 USD 83,07 USD -1,67 %
    VanEck Gold Miners ETF
    		3,12 % 690.367.500 USD 75,45 USD +13,02 %
    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Reduzierte Positionen

    Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Triple Flag Precious Metals mit 18,06 %, Suncor Energy mit 7,15 % und Southwest Airlines mit 5,65 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Triple Flag Precious Metals
    		18,06 % 3.993.248.804 USD 29,97 USD +0,55 %
    Suncor Energy
    		7,15 % 1.581.090.720 USD 53,68 USD +102,83 %
    Southwest Airlines
    		5,65 % 1.249.917.360 USD 51,42 USD -19,51 %
    Sel Sct Ind
    		4,33 % 958.565.250 USD 185,23 USD -9,97 %
    iSh Russ 2000
    		0,34 % 75.112.500 USD 300,45 USD -8,43 %

    Verkaufte Positionen

    Es folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Emerson Electric
    		0,00 % 26.204.000 USD 131,02 USD +20,30 %
    Digital Realty Trust
    		0,00 % 270.315.000 USD 180,21 USD -0,98 %
    iSh Rus1000 Val
    		0,00 % 213.670.000 USD 213,67 USD +16,33 %
    iSh iBoxx HYCB
    		0,00 % 397.800.000 USD 79,56 USD -3,74 %
    Crown Castle
    		0,00 % 99.604.750 USD 81,31 USD -16,02 %

    Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.

    Disclaimer

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
    * Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    13F-Update Paul Singer überzeugt – Portfolio wächst um 13.19 % Das Portfolio von Paul Singer liefert ein starkes Quartal. Mit +13.19 % steigt der Wert auf 22.115.469.540 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     