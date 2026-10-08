13F-Update
Paul Singer überzeugt – Portfolio wächst um 13.19 %
Das Portfolio von Paul Singer liefert ein starkes Quartal. Mit +13.19 % steigt der Wert auf 22.115.469.540 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
13F-Daten bieten wertvolle Einblicke in die strategischen Entscheidungen großer Hedgefonds. Sie zeigen, welche Positionen verstärkt, neu aufgebaut oder reduziert wurden – ein wichtiges Signal für Privatanleger.
Paul Singer erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 13.19 % auf 22.115.469.540 USD. Besonders Suncor Energy sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.
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Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Triple Flag Precious Metals mit 18,06 %, gefolgt von Phillips 66 mit 14,72 % und Invesco QQQ Trust Series I mit 11,59 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|18,06 %
|3.993.248.804 USD
|29,97 USD
|+0,55 %
|14,72 %
|3.254.381.550 USD
|169,05 USD
|+79,87 %
|11,59 %
|2.562.672.000 USD
|736,40 USD
|+2,41 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: iSh ExpTech-Sof mit 6,45 %, iShares US Medical Devices ETF mit 3,11 % und VanEck Semiconductor ETF mit 0,74 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|6,45 %
|1.426.950.000 USD
|90,60 USD
|+20,42 %
|3,11 %
|686.799.000 USD
|49,41 USD
|+2,44 %
|0,74 %
|163.972.500 USD
|655,89 USD
|-5,36 %
|0,46 %
|101.480.925 USD
|446,07 USD
|+11,80 %
|0,38 %
|84.044.150 USD
|212,77 USD
|-1,02 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Invesco QQQ Trust Series I mit 11,59 %, Hewlett Packard Enterprise mit 6,58 % und Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund mit 3,77 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|11,59 %
|2.562.672.000 USD
|736,40 USD
|+2,41 %
|6,58 %
|1.455.789.243 USD
|45,11 USD
|+78,90 %
|3,77 %
|832.688.000 USD
|117,28 USD
|-5,04 %
|3,62 %
|799.548.750 USD
|83,07 USD
|-1,67 %
|3,12 %
|690.367.500 USD
|75,45 USD
|+13,02 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Triple Flag Precious Metals mit 18,06 %, Suncor Energy mit 7,15 % und Southwest Airlines mit 5,65 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|18,06 %
|3.993.248.804 USD
|29,97 USD
|+0,55 %
|7,15 %
|1.581.090.720 USD
|53,68 USD
|+102,83 %
|5,65 %
|1.249.917.360 USD
|51,42 USD
|-19,51 %
|4,33 %
|958.565.250 USD
|185,23 USD
|-9,97 %
|0,34 %
|75.112.500 USD
|300,45 USD
|-8,43 %
Verkaufte PositionenEs folgen 5 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|26.204.000 USD
|131,02 USD
|+20,30 %
|0,00 %
|270.315.000 USD
|180,21 USD
|-0,98 %
|0,00 %
|213.670.000 USD
|213,67 USD
|+16,33 %
|0,00 %
|397.800.000 USD
|79,56 USD
|-3,74 %
|0,00 %
|99.604.750 USD
|81,31 USD
|-16,02 %
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Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.
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